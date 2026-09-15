ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. ஒரே ஒரு வாக்கு மட்டுமே பெற்ற பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள்...
ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள் தேசிய அளவில் பெரும் வியப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. இத்தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் தலா ஒரே ஒரு வாக்கை மட்டுமே பெற்று பரிதாபமாகத் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
டித்வானா-குசமான் மாவட்டம் பா்பத்சா் நகராட்சியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட கைலாஷ்சந்த் என்பவருக்கு வெறும் ஒரு வாக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. தான் வேறுவார்டை சேர்ந்தவர் என்றும், கட்சி தலைமையின் தவறான வேட்பாளர் தேர்வினாலேயே இந்த நிலை ஏற்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இதேபோல், நாகௌர் மாவட்டம் ரியான்பாரி நகராட்சியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மஜீத் முகம்மதுக்கும் ஒரு வாக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. சிந்திரி நகராட்சியில் ராஷ்ட்ரீய லோக் தளம் வேட்பாளர் ஓம் பிரகாஷுக்கு ஒரு வாக்குக்கூட கிடைக்கவில்லை; தனது குடும்பத்தினரின் வாக்குகள்கூட மாயமாகிவிட்டதாக அவர் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் தெரிவிக்க போவதாக கூறியுள்ளார்.
வேட்பாளர்களே தங்களுக்கு வாக்களித்துக் கொள்ளவில்லையா அல்லது உள்ளூர் மக்கள் முழுமையாக புறக்கணித்தார்களா என்ற கேள்தியை இந்த சம்பவம் எழுப்பியுள்ளதுடன், அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சிரிப்பலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva