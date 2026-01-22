திருமணமாகி 6 மாதம் தான்.. கணவரின் நாக்கை துண்டித்த மனைவி கைது..! நாக்கை வச்சு என்னய்ய பண்ணின?
உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் திருமணமான ஆறே மாதத்தில், முட்டை குழம்பு சமைப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் கணவனின் நாக்கை துண்டித்த மனைவியின் செயல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அம்மாநிலத்தின் ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வரும் இந்த தம்பதியினரிடையே, இரவு உணவு சமைக்கும்போது வாக்குவாதம் தொடங்கியுள்ளது. கணவர் முட்டை குழம்பு சரியாக சமைக்கவில்லை என்று மனைவியிடம் குறை கூறியதாக தெரிகிறது.
இந்த சாதாரண வாக்குவாதம் ஒரு கட்டத்தில் முற்றி, ஆத்திரமடைந்த மனைவி சமையலறையில் இருந்த கூர்மையான ஆயுதத்தை எடுத்து கணவனின் நாக்கை துண்டித்துள்ளார். வலியால் துடித்த கணவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம் பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், அந்த பெண்ணை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். திருமணம் ஆகி வெறும் 6 மாதங்களே ஆன நிலையில், ஒரு சிறிய சமையல் விவகாரத்திற்காக இவ்வளவு கொடூரமான செயலில் ஈடுபட்டது அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
