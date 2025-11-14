வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (13:45 IST)

பீகாரில் வெற்றி.. அடுத்தது மேற்குவங்கம், தமிழ்நாடு தான்: பாஜக

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பெரும்பான்மையான 122 இடங்களைத் தாண்டி, 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வலுவான முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
 
இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து, மத்திய அமைச்சரும் பாஜக தலைவருமான கிரிராஜ் சிங், தங்களுடைய அடுத்த அரசியல் இலக்கு மேற்கு வங்காளம்தான் என்று அறிவித்துள்ளார். "அராஜகத்தின் அரசாங்கத்தை பிகார் மக்கள் நிராகரித்து விட்டனர். இது வளர்ச்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி.  நாங்கள் பிகாரை வென்றுவிட்டோம். அடுத்தது மேற்குவங்கம் , தமிழ்நாடு தான் என்று அவர் கூறினார்.
 
 
பிகார் மக்கள் ஆரம்பம் முதலே 'குழப்பம், ஊழல்' நிறைந்த ஆட்சியை ஏற்க மாட்டார்கள் என்பதில் தெளிவாக இருந்தனர் என்றும், அமைதி, நீதி, வளர்ச்சியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாகவும் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்தார். தேஜஸ்வி யாதவின் குறுகிய கால ஆட்சியில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தை மக்கள் பார்த்தனர் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
ஒட்டுமொத்தமாக, மகா கூட்டணி 36 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்றுள்ளது. பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி ஒரு தொகுதியில் கூட முன்னிலை இல்லை. இந்த முடிவுகள் நிதீஷ் குமார் தொடர்ந்து ஐந்தாவது முறையாக முதல்வராவாரா என்பதை உறுதிப்படுத்தும்.
 
கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தால் 49 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 110 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு ஆவணங்கள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கரூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!பிகாரின் நீண்டகால முதல்வரான ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதீஷ் குமார், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவே நீடித்துவருகிறார்.

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், தற்போதைய முன்னிலை நிலவரங்கள் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சாதகமாக உள்ளன. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் இல்ல வாசலில் அவரது ஆதரவாளர்களால் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரொட்டிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்பகட்ட நிலவரப்படி, தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 5 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!அதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரேயனுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

