  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Bihar Govt to Dismiss Over 3,000 Teachers for Securing Jobs Using Fake Certificates
Written By
Last Updated : Friday, 10 July 2026 (14:49 IST)

போலி கல்வி சான்றிதழ் மூலம் 3000 ஆசிரியர்கள் நியமனம்... சம்பளத்தை வட்டியோடு திரும்ப வாங்க அரசு முடிவு..

பீகார்
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (14:47 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (14:49 IST)
google-news
பீகாரில் போலியான கல்வி சான்றிதழ்களை கொண்டு ஆசிரியர் பணி பெற்ற 3,000-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 
 
2006 முதல் 2015-ஆம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் நியமனங்கள் குறித்து மாநில விழிப்புணர்வு பணியகம் நடத்திய விரிவான விசாரணையில், பெருமளவிலான முறைகேடுகள் மற்றும் போலி சான்றிதழ் பயன்பாடு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 
இதனை தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து நீக்குவதற்கும், அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் கல்வித்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஏற்கனவே பணியாற்றிய காலத்திற்கான ஊதியம் மற்றும் இதர படிகளை வட்டியுடன் திரும்பப் பெறுவதற்கும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
பதவி விலகிய ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் மீதான சட்டப்பூர்வமான மற்றும் துறைரீதியான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்று அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.  கல்வித்துறை அமைச்சர் மிதிலேஷ் திவாரி, முதல்வரின் உத்தரவின் பேரில் இந்த விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார். ஏற்கனவே பல ஆசிரியர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

கடுமையான வெயில்!.. ஜெர்மனியில் 5120 பேர் பலி!..

கடுமையான வெயில்!.. ஜெர்மனியில் 5120 பேர் பலி!..எல் நினோ காரணமாக பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கடந்த பல நாட்களாகவே வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது

கரூர் கம்பெனி ஓனர் ஓடிவிட்டார்!.. நான் ஸ்டாலினை சொல்லல!.. முதல்வர் விஜய் நக்கல்!...

கரூர் கம்பெனி ஓனர் ஓடிவிட்டார்!.. நான் ஸ்டாலினை சொல்லல!.. முதல்வர் விஜய் நக்கல்!...அதிமுகவிலிருந்து திமுகவுக்கு போனவர் செந்தில் பாலாஜி. கரூர் மாவட்டத்தில் அதிக செல்வாக்கு பெற்றவர் இவர்.

கரூரில் நினைவு சின்னம்!... தாய் மாமன் திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் பேச்சு!...

கரூரில் நினைவு சின்னம்!... தாய் மாமன் திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் பேச்சு!...தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை கரூர் சென்ற நிலையில் அங்கு மக்கள் முன்பு அவர் பேசியதாவது:

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் ஆரம்பிப்பது எப்போது? கரூரில் முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம் ஆரம்பிப்பது எப்போது? கரூரில் முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு..!கரூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ஆவேசமாக உரையாற்றினார். குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதியான 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டம், அண்ணா பிறந்தநாள் முதல் தமிழகத்தில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று அவர் அறிவித்தார். தான் வெறும் 'ரீல்' தாய்மாமன் அல்ல, 'ரியல்' தாய்மாமன் என்பதை செயலில் காட்டுவேன் என்றும் அவர் உறுதிபடத் தெரிவித்தார்.

இனி தமிழகத்தின் நிரந்தர முதல்வர் விஜய் தான்.. கரூரில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு...

இனி தமிழகத்தின் நிரந்தர முதல்வர் விஜய் தான்.. கரூரில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு...கரூரில் நடந்த துயரச் சம்பவம் தனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வலியையும் காயத்தையும் ஏற்படுத்தியதாக முதலமைச்சர் விஜய் மிகுந்த வேதனையுடன் குறிப்பிட்டார்.