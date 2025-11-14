வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
585 வாக்குகள் மட்டுமே தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை.. விரட்டியபடி வரும் பாஜக வேட்பாளர்..!

585 வாக்குகள் மட்டுமே தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை.. விரட்டியபடி வரும் பாஜக வேட்பாளர்..!
பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கையில், ராஷ்டீரிய ஜனதா தள தலைவரும், இந்தியா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளருமான தேஜஸ்வி யாதவ், தாம் போட்டியிடும் குடும்ப கோட்டையான இராகோபூர் தொகுதியில் கடுமையான போட்டியை சந்தித்து வருகிறார்.
 
ஆரம்பத்தில் இரண்டு சுற்றுகளுக்கு பின்னடைவில் இருந்த தேஜஸ்வி யாதவ், 4-வது சுற்றில் பாஜக வேட்பாளர் சதீஷ் குமாரைவிட 3,000 வாக்குகள் பின்தங்கி இருந்தார். ஆனால் சற்றுமுன் அவர் வெறும் 585 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீண்டும் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
 
பீகார் தேர்தல் முன்னிலை நிலவரம்: 
 
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA): 199 தொகுதிகளில் முன்னிலை.
 
இந்தியா கூட்டணி: 38 தொகுதிகளில் முன்னிலை.

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தால் 49 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 110 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு ஆவணங்கள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கரூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!பிகாரின் நீண்டகால முதல்வரான ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதீஷ் குமார், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவே நீடித்துவருகிறார்.

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், தற்போதைய முன்னிலை நிலவரங்கள் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சாதகமாக உள்ளன. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் இல்ல வாசலில் அவரது ஆதரவாளர்களால் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரொட்டிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்பகட்ட நிலவரப்படி, தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 5 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!அதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரேயனுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

