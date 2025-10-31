வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (11:29 IST)

ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!

பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, முதல்வர் நிதிஷ் குமார், பாஜக தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
 
NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள் பின்வருமாறு:
 
இளைஞர்களுக்கு ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள் உருவாக்கப்படும்.
 
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு ரூ. 10 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். பெண் தொழில்முனைவோருக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை நிதியுதவி அளிக்கப்படும்.
 
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 50 லட்சம் கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும்; 10 புதிய தொழிற்துறைப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.
 
KG முதல் முதுகலை வரை தரமான கல்வி இலவசமாக வழங்கப்படும்; ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறன் பயிற்சி மையங்கள் தொடங்கப்படும்.
 
பிஹாரின் 4 நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்படும், மேலும் 7 புதிய விரைவுச் சாலைகள் அமைக்கப்படும்.
 
இந்த வாக்குறுதிகள் மூலம் பிஹார் மாநிலத்தில் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார மேம்பாடு, மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ஆகியவற்றை NDA இலக்காக கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று சென்னையில் தங்கம் விலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

6 அபாயகரமான நாய் இனங்களுக்கு தடை: மீறி வளர்த்தால் நாய்கள் கைப்பற்றப்படும்: அதிரடி சட்டம்..!

6 அபாயகரமான நாய் இனங்களுக்கு தடை: மீறி வளர்த்தால் நாய்கள் கைப்பற்றப்படும்: அதிரடி சட்டம்..!சண்டிகர் மாநகராட்சி பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கருதி 'செல்லப்பிராணி மற்றும் சமூக நாய்கள் துணைச் சட்டங்கள், 2025'-ஐ அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் கீழ், அமெரிக்கன் பிட்புல், ராட்வீலர், புல் டெரியர், டோகோ அர்ஜென்டினோ, கேன் கோர்ஸோ, அமெரிக்கன் புல்டாக் உள்ளிட்ட ஆறு அபாயகரமான நாய் இனங்கள் வளர்க்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்: முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்: முதல்வர் ஸ்டாலின்..!பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார் என தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக்க அனுமதிக்க முடியாது. ஆர்.எஸ். பாரதி மனுவை தள்ளுபடி செய்வேன்: நீதிபதி அதிரடி..!

நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக்க அனுமதிக்க முடியாது. ஆர்.எஸ். பாரதி மனுவை தள்ளுபடி செய்வேன்: நீதிபதி அதிரடி..!மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பீகாரிகள் அவமதிக்கப்படுகிறார்களா? பிரதமரின் சர்ச்சை பேச்சு..!

தமிழகத்தில் பீகாரிகள் அவமதிக்கப்படுகிறார்களா? பிரதமரின் சர்ச்சை பேச்சு..!பிஹாரில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று சாப்ராவில் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆர்ஜேடி கூட்டணிக்கு எதிராகப்பேசினார்.

