ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!
பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, முதல்வர் நிதிஷ் குமார், பாஜக தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள் பின்வருமாறு:
இளைஞர்களுக்கு ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள் உருவாக்கப்படும்.
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கு ரூ. 10 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். பெண் தொழில்முனைவோருக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை நிதியுதவி அளிக்கப்படும்.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ. 50 லட்சம் கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும்; 10 புதிய தொழிற்துறைப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.
KG முதல் முதுகலை வரை தரமான கல்வி இலவசமாக வழங்கப்படும்; ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திறன் பயிற்சி மையங்கள் தொடங்கப்படும்.
பிஹாரின் 4 நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்படும், மேலும் 7 புதிய விரைவுச் சாலைகள் அமைக்கப்படும்.
இந்த வாக்குறுதிகள் மூலம் பிஹார் மாநிலத்தில் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார மேம்பாடு, மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ஆகியவற்றை NDA இலக்காக கொண்டுள்ளது.
