வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (13:38 IST)

NDA கூட்டணியில் சேர்ந்ததால் எழுச்சி பெற்ற ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் கட்சி.. 22 தொகுதிகளில் முன்னிலை..!

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகளில், சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி (ராம் விலாஸ்)யாரும் எதிர்பாராத வகையில் எழுச்சி கண்டுள்ளது. கடந்த 2020 தேர்தலில் ஒற்றை இடத்தில் மட்டுமே வென்றிருந்த இந்த கட்சி, தற்போது 22 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று, ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வலுவான பங்காளியாக மாறியுள்ளது.
 
பா.ஜ.க. மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளத்துடன்  இணைந்து NDA-வில் போட்டியிட்ட LJP, பிகார் தேர்தல் வரலாற்றில் தனது மிகச்சிறந்த செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி, பாட்னாவின் அதிகார சமன்பாடுகளை மாற்றியுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, NDA கூட்டணி 243 தொகுதிகளில் 190-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது.
 
2020-ல் நிதீஷ் குமாரை விமர்சித்து வாக்குகளைப் பிரித்த 'வாக்குப் பிரிக்கும் சக்தி' என்ற நிலையிலிருந்து மாறி, LJP(RV) ஒரு முக்கிய வெற்றிக் கூட்டாளியாக நிரூபித்துள்ளது. கட்சிப் பிளவுக்குப் பிறகு தேசிய அரசியலில் மீண்டு வந்த சிராக், தற்போது மாநில அரசியலிலும் முக்கியப் பங்காற்றத் தயாராகியுள்ளார்.
 
கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தால் 49 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 110 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு ஆவணங்கள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கரூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!பிகாரின் நீண்டகால முதல்வரான ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதீஷ் குமார், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவே நீடித்துவருகிறார்.

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், தற்போதைய முன்னிலை நிலவரங்கள் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சாதகமாக உள்ளன. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் இல்ல வாசலில் அவரது ஆதரவாளர்களால் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரொட்டிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்பகட்ட நிலவரப்படி, தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 5 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!அதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரேயனுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

