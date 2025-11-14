NDA கூட்டணியில் சேர்ந்ததால் எழுச்சி பெற்ற ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் கட்சி.. 22 தொகுதிகளில் முன்னிலை..!
பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகளில், சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சி (ராம் விலாஸ்)யாரும் எதிர்பாராத வகையில் எழுச்சி கண்டுள்ளது. கடந்த 2020 தேர்தலில் ஒற்றை இடத்தில் மட்டுமே வென்றிருந்த இந்த கட்சி, தற்போது 22 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று, ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வலுவான பங்காளியாக மாறியுள்ளது.
பா.ஜ.க. மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளத்துடன் இணைந்து NDA-வில் போட்டியிட்ட LJP, பிகார் தேர்தல் வரலாற்றில் தனது மிகச்சிறந்த செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி, பாட்னாவின் அதிகார சமன்பாடுகளை மாற்றியுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, NDA கூட்டணி 243 தொகுதிகளில் 190-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது.
2020-ல் நிதீஷ் குமாரை விமர்சித்து வாக்குகளைப் பிரித்த 'வாக்குப் பிரிக்கும் சக்தி' என்ற நிலையிலிருந்து மாறி, LJP(RV) ஒரு முக்கிய வெற்றிக் கூட்டாளியாக நிரூபித்துள்ளது. கட்சிப் பிளவுக்குப் பிறகு தேசிய அரசியலில் மீண்டு வந்த சிராக், தற்போது மாநில அரசியலிலும் முக்கியப் பங்காற்றத் தயாராகியுள்ளார்.
