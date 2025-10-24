பீகாரில் கடைசி நிமிடத்தில் 4 பேர் வேட்புமனு வாபஸ்.. ஆனாலும் 10 தொகுதிகளில் இந்தியா கூட்டணிக்குள் போட்டி..!
பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகளான ஆர்.ஜே.டி, காங்கிரஸ் மற்றும் விகாஸ்ஷீல் இன்சான் இடையே தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படாததால், 10 தொகுதிகளில் நேருக்கு நேர் போட்டி உறுதியாகியுள்ளது.
இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனுவை வாபஸ் பெறும் கால அவகாசம் நேற்று மாலையுடன் முடிந்தது. ஆரம்பத்தில் 14 தொகுதிகளில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் 4 பேர் மனுக்களை திரும்பப் பெற்றனர். ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளத்திற்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் மற்றும் விகாஸ்ஷீல் இன்சான் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் சில தொகுதிகளில் வாபஸ் பெற்றனர்.
இதன் காரணமாக, கூட்டணி கட்சிகள் மோதும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆக குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், ஒரே கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நேரடி போட்டி, ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு சாதகமாக அமையும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
தேஜஸ்வி யாதவ் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் இந்த குழப்பம் நீடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Mahendran