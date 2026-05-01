வெள்ளி, 1 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வெள்ளி, 1 மே 2026 (11:31 IST)

இந்தியாவின் மிக பழமையான ஸ்வீட் கடை எது தெரியுமா? 1795ஆம் ஆண்டு திறந்த கடை இதுதான்..!

Sweets
இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தில் இனிப்புகள் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாகும். பல தலைமுறைகளை கடந்த பாரம்பரியத்தை கொண்ட பல இனிப்பு கடைகள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், "இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடை எது?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் உள்ளது. 
 
அதிகாரப்பூர்வமான ஆவணங்கள் இல்லாவிட்டாலும், ஆக்ராவில் உள்ள 'பகத் ஹல்வாய்'  இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
 
இந்த கடையின் வரலாறு 1795-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது. ஆக்ராவின் கலாச்சார மற்றும் உணவுப் பாரம்பரியத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய இந்த கடை, பல நூற்றாண்டுகளாக பாரம்பரிய இனிப்பு தயாரிக்கும் முறையை பின்பற்றி வருகிறது. காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாறாமல், வட இந்தியாவின் பாரம்பரிய சுவைகளை அப்படியேத் தக்கவைத்திருப்பதே இதன் வெற்றிக்கான ரகசியமாகும்.
 
இங்கு தயாரிக்கப்படும் பேடா, லட்டு, பர்பி மற்றும் தேசி நெய் இனிப்புகள் மிகவும் பிரபலமானவை. பழைய காலத்து தயாரிப்பு நுட்பங்களை பயன்படுத்திச் செய்யப்படும் இந்த இனிப்புகளை சுவைக்க பல சுற்றுலா பயணிகளும் இங்கு வருவதுண்டு. 
 
பண்டிகைக் காலங்களில் இந்த கடை மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும். கூட்டத்தை தவிர்க்கவும், புதிய இனிப்புகளை சுவைக்கவும் அதிகாலை நேரங்களில் செல்வது சிறந்தது. பல தலைமுறைகளின் கதைகளையும் சுவைகளையும் சுமந்து நிற்கும் பகத் ஹல்வாய், இந்தியாவின் இனிப்பு வரலாற்றில் ஒரு நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ஒரு சிலிண்டருக்கு ரூ.968 உயர்வு.. வணிக சிலிண்டரின் விலை இன்று முதல் ரூ.3237..! வீட்டு சிலிண்டர் விலை என்ன?

ஒரு சிலிண்டருக்கு ரூ.968 உயர்வு.. வணிக சிலிண்டரின் விலை இன்று முதல் ரூ.3237..! வீட்டு சிலிண்டர் விலை என்ன?மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் நிலவும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக உலக சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால், இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை இன்று முதல் 993 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு வைத்திருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ்..!

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு வைத்திருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ்..!இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் தனது வாடிக்கையாளர் சேவையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கி தனது கிரெடிட் கார்டு வணிகத்தின் ஒரு பகுதியை ஃபெடரல் வங்கியிடம் விற்பனை செய்வதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் வங்கியிடம் உள்ள சுமார் 4.5 லட்சம் கிரெடிட் கார்டு கணக்குகள் இனி ஃபெடரல் வங்கியின் கீழ் செயல்படும்.

பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பச்சை பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கள்ளழகர்.. பக்தர்கள் பரவசம்..!

பச்சை பட்டுடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்கினார் கள்ளழகர்.. பக்தர்கள் பரவசம்..!மதுரை அழகர்கோவில் சித்திரை திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான கள்ளழகர் வைகையாற்றில் இறங்கும் வைபவம் இன்று அதிகாலை கோலாகலமாக நடைபெற்றது. அழகர்கோவிலில் இருந்து தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பட்ட சுந்தரராஜ பெருமாள், மதுரை மூன்றுமாவடியில் எதிர்சேவை முடித்து தல்லாகுளம் கோயிலை அடைந்தார். அங்கு ஆண்டாள் சூடிக்கொடுத்த மாலை அணிவிக்கப்பட்ட பின், தங்க குதிரை வாகனத்தில் வைகையாற்றுக்கு அழகர் புறப்பட்டார்.

பழைய கட்டிடங்களில் பேய் நடமாட்டம் இருப்பது உண்மையா?!.. ஆராய்ச்சியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு..

பழைய கட்டிடங்களில் பேய் நடமாட்டம் இருப்பது உண்மையா?!.. ஆராய்ச்சியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு..பாழடைந்த வீடுகளில் பேய், பிசாசு இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை, எண்ணம், பயம் பலரிடமும் இப்போதும் இருக்கிறது.

