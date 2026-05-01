இந்தியாவின் மிக பழமையான ஸ்வீட் கடை எது தெரியுமா? 1795ஆம் ஆண்டு திறந்த கடை இதுதான்..!
இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தில் இனிப்புகள் ஒரு பிரிக்க முடியாத அங்கமாகும். பல தலைமுறைகளை கடந்த பாரம்பரியத்தை கொண்ட பல இனிப்பு கடைகள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், "இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடை எது?" என்ற கேள்விக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பதில் உள்ளது.
அதிகாரப்பூர்வமான ஆவணங்கள் இல்லாவிட்டாலும், ஆக்ராவில் உள்ள 'பகத் ஹல்வாய்' இந்தியாவின் பழமையான இனிப்பு கடைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
இந்த கடையின் வரலாறு 1795-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது. ஆக்ராவின் கலாச்சார மற்றும் உணவுப் பாரம்பரியத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய இந்த கடை, பல நூற்றாண்டுகளாக பாரம்பரிய இனிப்பு தயாரிக்கும் முறையை பின்பற்றி வருகிறது. காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாறாமல், வட இந்தியாவின் பாரம்பரிய சுவைகளை அப்படியேத் தக்கவைத்திருப்பதே இதன் வெற்றிக்கான ரகசியமாகும்.
இங்கு தயாரிக்கப்படும் பேடா, லட்டு, பர்பி மற்றும் தேசி நெய் இனிப்புகள் மிகவும் பிரபலமானவை. பழைய காலத்து தயாரிப்பு நுட்பங்களை பயன்படுத்திச் செய்யப்படும் இந்த இனிப்புகளை சுவைக்க பல சுற்றுலா பயணிகளும் இங்கு வருவதுண்டு.
பண்டிகைக் காலங்களில் இந்த கடை மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கும். கூட்டத்தை தவிர்க்கவும், புதிய இனிப்புகளை சுவைக்கவும் அதிகாலை நேரங்களில் செல்வது சிறந்தது. பல தலைமுறைகளின் கதைகளையும் சுவைகளையும் சுமந்து நிற்கும் பகத் ஹல்வாய், இந்தியாவின் இனிப்பு வரலாற்றில் ஒரு நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
