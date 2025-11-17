திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
Last Updated : திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (13:42 IST)

6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!
பெங்களூருவில் மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், ஆறு மாத கால 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடியில் சிக்கி சுமார் ரூ. 32 கோடியை இழந்துள்ளார். போலி சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்த ஒரு மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஏமாற்றியுள்ளது.
 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 2024-இல் தொடங்கிய இந்த மோசடியில், அந்த பெண்ணின் பெயரில் தடைசெய்யப்பட்ட MDMA போதைப்பொருள் மற்றும் ஆவணங்கள் அடங்கிய பார்சல் சிக்கியதாக டி.ஹெச்.எல் ஊழியர் போல பேசிய நபர் முதலில் மிரட்டினார். பின்னர், தன்னை சிபிஐ அதிகாரி என்று அறிமுகப்படுத்திய நபர், வழக்கு விசாரணையில் இருப்பதாக கூறி மிரட்டினார்.
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக போலீஸை அணுகக் கூடாது என்று எச்சரித்த மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஸ்கைப் வீடியோ அழைப்பு மூலம் ஆறு மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக கண்காணித்தனர். நிரபராதி என்று நிரூபிக்க, 'பிணையத் தொகை' மற்றும் 'வரி' என்ற பெயரில் தனது நிலையான வைப்புகளை உடைத்து, 187 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மொத்தமாக ரூ. 31.83 கோடியை அனுப்ப செய்தனர்.
 
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு மாதம் சிகிச்சை பெற்ற அவர், மகன் திருமணம் முடிந்த பிறகு, ஜூன் 2025-இல் தாமதமாகப் புகார் அளித்தார். இந்த அதிநவீன மோசடி குறித்து போலீஸ் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது.
 
தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள், நாளை முதல் முழுமையாக நிறுத்தப்பட உள்ளன. தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் பணிச்சுமை மற்றும் நிதிப்பற்றாக்குறையை கண்டித்து, வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த பணிகளை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த உட்பூசல், இப்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கட்சி தலைமை போட்டி காரணமாக எழுந்த சண்டையின் விளைவாக, லாலுவின் மகள்களான ரோஹிணி ஆச்சாரியா, ராகிணி, சாந்தா மற்றும் ராஜலஷ்மி ஆகியோர் பாட்னாவில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ள தகவல் பிகார் அரசியலில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்திலுள்ள வசாய் பகுதியில் ஒரு சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. பள்ளிக்கு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த ஆறாம் வகுப்பு மாணவி காஜலுக்கு ஆசிரியர் அளித்த கடுமையான தண்டனையே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணமாகியுள்ளது.

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!புனித யாத்திரை சென்ற இந்தியர்களுக்கு சவூதி அரேபியாவில் பெரும் துயரம் நிகழ்ந்துள்ளது. புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்தியாவை சேர்ந்த 42 பேர், மதினா அருகே நடந்த கோரப் பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?சமீபத்தில் பிகார் சட்ட பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெற்ற அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளதை அடுத்து 2027ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலைச் சந்திக்கவுள்ள உத்தரப் பிரதேசத்தின் அரசியல் களத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உ.பி.யில் அமைந்துள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தி' கூட்டணியின் எதிர்காலம் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

