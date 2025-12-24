புதன், 24 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (18:14 IST)

காதலை மறுத்த இளம்பெண்ணை நடுரோட்டில் சரமாறியாக தாக்கிய இளைஞர்.. இப்போது சிறையில்..!

பெங்களூருவில் காதலை மறுத்த இளம்பெண்ணை நடுரோட்டில் கொடூரமாக தாக்கி, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நவீன் குமார் என்ற இளைஞரை துரிதமாக செயல்பட்ட காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். 
 
கடந்த டிசம்பர் 22-ஆம் தேதி, ஞானஜோதி நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதி முன்பாக இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின்படி, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமான நவீன், அப்பெண்ணை தொடர்ந்து காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தி வந்துள்ளார். 
 
அவரது தொல்லையிலிருந்து தப்பிக்க அப்பெண் தனது வேலையை விட்டுவிட்டு வேறு பகுதிக்கு மாறியும், நவீன் விடாமல் பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று காரில் வந்த நவீன், அப்பெண்ணின் ஆடைகளை கிழித்து, தலையில் தாக்கி அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டார். 
 
இச்சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. ஞானபாரதி போலீசார் நவீன் குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.
 
Edited by Siva

பாஜகவுக்காக காத்திருந்து பிரயோஜனமில்லை.. விஜய்யை சந்திக்கிறார்களா ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?

பாஜகவுக்காக காத்திருந்து பிரயோஜனமில்லை.. விஜய்யை சந்திக்கிறார்களா ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருகின்றன. நீண்டகாலமாக பாஜகவின் அழைப்பிற்காகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனமாற்றத்திற்காகவும் காத்திருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.

இன்று முதல் தமிழகத்தில் புதிய வால்வோ சொகுசு பேருந்து.. சென்னை -மதுரை கட்டணம் எவ்வளவு?

இன்று முதல் தமிழகத்தில் புதிய வால்வோ சொகுசு பேருந்து.. சென்னை -மதுரை கட்டணம் எவ்வளவு?தமிழக அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 20 அதிநவீன வால்வோ சொகுசு பேருந்துகளை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

ஓபிஎஸ், டிடிவிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. ஆனால் ஈபிஎஸ் இன்னொரு முறை தோற்றால்?

ஓபிஎஸ், டிடிவிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.. ஆனால் ஈபிஎஸ் இன்னொரு முறை தோற்றால்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் நடந்தாலும், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சுற்றியுள்ள மர்மம் நீடிக்கிறது. '

மூடநம்பிக்கைகளை தகர்த்தெறிந்த பகுத்தறிவு போராளி.. பெரியார் நினைவு நாளில் விஜய்யின் பதிவு..

மூடநம்பிக்கைகளை தகர்த்தெறிந்த பகுத்தறிவு போராளி.. பெரியார் நினைவு நாளில் விஜய்யின் பதிவு..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தந்தை பெரியாரின் நினைவு நாளையொட்டி அவருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் இணைந்த பால் தாக்கரே குடும்பம்.. மகாராஷ்டிராவில் திருப்பம் ஏற்படுமா?

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் இணைந்த பால் தாக்கரே குடும்பம்.. மகாராஷ்டிராவில் திருப்பம் ஏற்படுமா?மகாராஷ்டிர அரசியலில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிவசேனை தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனை தலைவர் ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் மீண்டும் கைகோர்த்துள்ளனர்.

