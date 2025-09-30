செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (15:43 IST)

48 மணி நேரத்தில் குண்டும் குழியுமாக மாறிய சாலை.. ஒப்பந்தக்காரர்கள் அவ்வளவு தகுதியற்றவர்களா?

48 மணி நேரத்தில் குண்டும் குழியுமாக மாறிய சாலை.. ஒப்பந்தக்காரர்கள் அவ்வளவு தகுதியற்றவர்களா?
பெங்களூருவில் மோசமான சாலைகள் மற்றும் குண்டும் குழியுமான சாலைகளால் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி அதிகரித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் 'சீரமைக்கப்பட்ட' ஒரு சாலை, 48 மணி நேரத்திற்குள் மீண்டும் சேதமடைந்திருப்பது  பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
சந்தசந்திரா சர்க்கிள் அருகே உள்ள ஒரு சாலையின் வீடியோவை ஒருவர் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி சரிசெய்யப்பட்ட அந்த சாலை, செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி மீண்டும் சேதமடைந்திருப்பதை காணொளியில் காட்டுகிறார்.
 
அந்த நபர், "உங்கள் பொறியாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் அவ்வளவு தகுதியற்றவர்களா?" என்று 'கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையத்தை' கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். "48 மணி நேரம் கூட தாக்குப்பிடிக்காத ஒரு சாலைப் பணி இது" என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
அதே வீடியோவில், சாலை சேதமடைந்த பகுதியில் வடிகால் கசிவு இருப்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டினார். "இந்த வடிகால் பிரச்சினையை சரிசெய்யாமல், எந்த பணியும் நீடிக்காது என்பது இந்த பகுதியில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், உங்கள் அதிகாரிகளுக்கு இது தெரியாதது போல தெரிகிறது" என்று அவர் கிண்டலாகப் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
 
இந்தச் சிக்கல் பெங்களூருவில் மட்டுமல்ல, மற்ற பெருநகரங்களிலும் பரவியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
