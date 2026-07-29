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  4. Bengaluru Restaurant Owners Threaten to Boycott Swiggy Over High Commissions and Unfair Deductions
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (13:03 IST)

ஸ்விக்கி, ஜொமைட்டாவை புறக்கணிக்க முடிவு.. ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் அதிரடி அறிவிப்பு...

swiggy
Written By: Webdunia
Published: Wed, 29 Jul 2026 (13:03 IST)
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பெங்களூருவில் உள்ள உணவக உரிமையாளர்கள் சங்கம், ஸ்விகி ஆன்லைன் உணவு விநியோக தளத்தின் அதிகப்படியான கமிஷன் மற்றும் தள்ளுபடிகளால் தங்களது லாபம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 15-க்குள் தங்களது கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படவில்லை என்றால், அந்த தளத்திலிருந்து முழுமையாக புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
உணவகங்களின் அனுமதியின்றி தள்ளுபடி வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும், விளம்பர கட்டணங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும், வாடிக்கையாளர் புகார்களின் பேரில் தன்னிச்சையாக பணம் பிடிக்கப்பட கூடாது உள்ளிட்ட பல முக்கிய கோரிக்கைகளை அவர்கள் முன்வைத்துள்ளனர். மேலும், உணவு தயாரிக்கப்பட்ட பின் ஆர்டர் ரத்து செய்யப்பட்டால் அதற்கான நஷ்டத்தை உணவகங்கள் ஏற்க கூடாது என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
பெங்களூரு ஹோட்டல் சங்கத்தின் கௌரவ தலைவர் பி.சி. ராவ் கூறுகையில், ஒரு லட்ச ரூபாய் வணிகத்தில் கமிஷன் மற்றும் தள்ளுபடிகள் போக உணவகங்களுக்கு வெறும் 40 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது என்று வேதனை தெரிவித்தார். கர்நாடக ஹோட்டல் சங்கம் மற்றும் தேசிய உணவக சங்கம் ஆகியவை இணைந்து இந்த போராட்டத்தில் களமிறங்கியுள்ளன. 
 
ஆகஸ்ட் 15-க்குள் முறையான தீர்வு காணப்படாவிட்டால், ஸ்விகி மற்றும் சொமேட்டோ  ஆகிய இரண்டு தளங்களிலிருந்தும் தாங்கள் வெளியேறுவதோடு,  கடையடைப்பு போராட்டத்தையும் முன்னெடுப்போம் என அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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