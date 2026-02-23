நண்பரிடம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை நம்பி கொடுத்த மாணவர்.. ரூ. 7 கோடி சைபர் மோசடியில் சிக்கியதால் அதிர்ச்சி..!
பெங்களூருவில் பொறியியல் மாணவர் ஒருவர், தனது நண்பருக்கு உதவப்போய் ரூ. 7 கோடி சைபர் மோசடி வழக்கில் சிக்கியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆயுஷ் என்ற நண்பர், தனது வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டதாக கூறி, தற்காலிகமாக மாணவரின் வங்கி கணக்கை பயன்படுத்த அனுமதி கோரியுள்ளார். நண்பனை நம்பி, அந்த மாணவர் தனது கர்நாடகா கிராமின் வங்கி கணக்கின் ஏடிஎம் கார்டு, சிம் கார்டு மற்றும் நெட் பேங்கிங் விவரங்களை தபால் மூலம் அனுப்பியுள்ளார்.
சில மாதங்களுக்கு பிறகு, அந்த வங்கி கணக்கின் மூலம் ரூ. 7 கோடி மதிப்பிலான சந்தேகத்திற்கிடமான பணப்பரிமாற்றங்கள் நடந்துள்ளதாக வங்கி தரப்பிலிருந்து மாணவருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.
சைபர் குற்றவாளிகள் அந்த கணக்கை சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. உடனடியாக மாணவரின் கணக்கு முடக்கப்பட்டது. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த மாணவர், வடக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
நண்பராக பழகி மோசடி செய்த ஆயுஷ் மற்றும் கூட்டாளிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Edited by Siva