வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (13:40 IST)

தமிழகம் உள்பட பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டவர் விடுத்தவர் ஐடியில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணா? அதிரடி கைது..!

தமிழகம் உள்பட பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டவர் விடுத்தவர் ஐடியில் பணிபுரியும் இளம்பெண்ணா? அதிரடி கைது..!
நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்கில் முக்கிய திருப்புமுனையாக, பெங்களூரு பள்ளிக்கு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில், குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரெனி ஜோஷில்டா என்ற பெண் மென்பொருள் பொறியாளரை பெங்களூரு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
 
ஜூன் 14 அன்று பெங்களூரு பள்ளிக்கு வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சலை தொடர்ந்து, சைபர் கிரைம் பிரிவு நடத்திய விசாரணையில் ஜோஷில்டா மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அக்டோபர் 28 அன்று பெங்களூருக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், பெங்களூரு மட்டுமின்றி மைசூரு, சென்னை மற்றும் குஜராத் நகரங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் தான்தான் போலி மிரட்டல்களை அனுப்பியதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
 
தொழில்நுட்பத்தில் திறமை வாய்ந்த ஜோஷில்டா, தனது டிஜிட்டல் தடயங்களை மறைப்பதற்காக விபிஎன்கள் (VPN) மற்றும் "கேட் கோட்" (Gate Code) செயலி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் எண்களை பயன்படுத்தியுள்ளார். இந்த கைது, பல மாநிலங்களில் நடந்த ஒருங்கிணைந்த மிரட்டல் சதியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. 
இந்த விவகாரத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை தொடர்கிறது.
 
Edited by Siva

திமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி! அதிமுகலாம் ரேஸ்ல இல்ல! - விஜய் பக்கம் சாயும் டிடிவி தினகரன்!

திமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி! அதிமுகலாம் ரேஸ்ல இல்ல! - விஜய் பக்கம் சாயும் டிடிவி தினகரன்!நேற்று தவெக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி என சொன்னதை டிடிவி தினகரனும் ஆமோதித்து பேசியுள்ளார்.

ஆசிம் முனீர் ஒரு மனநலமில்லாதவர்: இம்ரான்கான் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு..!

ஆசிம் முனீர் ஒரு மனநலமில்லாதவர்: இம்ரான்கான் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு..!பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், சிறையில் இருந்தபடியே அந்நாட்டின் ராணுவத் தளபதி ஆசிம் முனீர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

மகளிர் உரிமை தொகை கொடுப்பதால் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பாதிக்கும்: ரிசர்வ் வங்கி எச்சரிக்கை..!

மகளிர் உரிமை தொகை கொடுப்பதால் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பாதிக்கும்: ரிசர்வ் வங்கி எச்சரிக்கை..!இந்தியாவில் மகளிரை கவரும் வகையில் அரசியல் கட்சிகளால் அறிவிக்கப்பட்ட நிபந்தனையற்ற பண பரிவர்த்தனை திட்டங்கள், தற்போது 12 மாநிலங்களுக்கு விரிவடைந்துள்ளதாக பி.ஆர்.எஸ். சட்டசபை ஆய்வு நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

AI டெக்னாலஜிக்கு முழுக்க முழுக்க மாறப்போகும் IBM.. ஆயிரக்கணக்கோர் வேலைநீக்கம்?

AI டெக்னாலஜிக்கு முழுக்க முழுக்க மாறப்போகும் IBM.. ஆயிரக்கணக்கோர் வேலைநீக்கம்?IBM நிறுவனம், செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் மற்றும் கிளவுட் சேவைகள் போன்ற வளர்ச்சி பிரிவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்தும் வகையில், 2025 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உலக அளவில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

இது பாகிஸ்தான் அல்ல, பீகார்.. புர்கா அணிந்து ஓட்டு போட பெண்கள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்..!

இது பாகிஸ்தான் அல்ல, பீகார்.. புர்கா அணிந்து ஓட்டு போட பெண்கள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்..!பீகாரில் தேர்தல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் அவர்கள், புர்கா அணிந்து வரும் வாக்காளர்கள் மீது சோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தது பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com