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ஏசி இல்லாமல் குளுகுளு வீடு.. தெர்மாகோல் தொழில்நுட்பத்தில் கட்டப்படும் வீடு.. மின் கட்டணமும் குறையும்...!
கோடைகால வெப்பம் ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஏசி பயன்பாட்டை குறைத்து வீடுகளை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க புதிய கட்டுமான முறைகளை மக்கள் நாடி வருகின்றனர். அவற்றுள் தற்போது அதிகம் கவனத்தை ஈர்த்து வருவதுதான் EPS Wall Technology எனப்படும் தெர்மாகோல் வீட்டு கட்டுமான முறையாகும்.
EPS என்பது எக்ஸ்பாண்டட் பாலிஸ்டிரைன் என்பதை குறிக்கும். இது நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் லேசான தெர்மாகோல் போன்ற ஒரு பொருளாகும். இந்த EPSபேனல்களுக்குள் அதிகளவில் காற்று அடைபட்டிருப்பதால், இவை வெளி வெப்பத்தை வீட்டிற்குள் கடத்தாமல் ஒரு சிறந்த வெப்பத் தடுப்பானாக செயல்படுகின்றன. இதனால் பாரம்பரிய செங்கல் கட்டுமானங்களை விட, இபிஎஸ் சுவர்கள் கொண்ட வீடுகளில் உட்புற வெப்பநிலை சீராகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும். இது குளிர்ச்சியூட்டும் சாதனங்களின் தேவையைக் குறைத்து, மின்சாரக் கட்டணத்தையும் மிச்சப்படுத்த உதவுகிறது.
மேலும், இந்த EPSபேனல்கள் மிகவும் எடை குறைந்தவை என்பதால் இவற்றை எளிதாக எடுத்துச் செல்லவும், கட்டுமானப் பணிகளை விரைவாக முடிக்கவும் முடியும். கூரைகள் மற்றும் சுவர்களில் வெப்பப் பரிமாற்றத்தைத் தடுக்க இது பெரிதும் உதவுகிறது.
எனினும், EPSதொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும்போது முறையான காற்றோட்டம், ஈரப்பத பாதுகாப்பு மற்றும் தகுந்த பாதுகாப்பு அடுக்குகளை அமைப்பது அவசியம். நவீன மற்றும் ஆற்றல் திறன் மிக்க வீடுகளுக்கு இபிஎஸ் தொழில்நுட்பம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக உருவெடுத்துள்ளது.
Edited by Siva
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வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போல் மோசடி.. நீட் தேர்வை மாணவர்களுக்கு பதில் எழுதிய டாக்டர்கள்...!
வினாத்தாள் கசிவு புகாரால் கடந்த மே 3, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேற்று நாடு முழுவதும் NEET-UG மறுதேர்வு பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் போலி தேர்வர்களை வைத்து தேர்வு எழுத முயன்ற மாபெரும் ஆள்மாறாட்டக் கும்பலை போலீசார் வேட்டையாடியுள்ளனர். உண்மையான மாணவர்களுக்கு பதிலாக தேர்வு எழுத முயன்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் நிறுவன ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
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தென்னிந்திய திரையுலகில் தனது அசாத்திய நடிப்பால் பல தசாப்தங்களாக தனி முத்திரை பதித்து வரும் முன்னணி நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், அண்மைக்காலமாக பொதுவெளியிலும் சமூக-அரசியல் தளங்களிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராக களம் கண்டு தோல்வியை தழுவிய போதிலும், அவர் தொடர்ந்து தனது அரசியல் கருத்துக்களை துணிச்சலாக பதிவு செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவருக்கு புதியதொரு சட்டப் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.