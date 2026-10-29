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  4. Banks Must Compensate Digital Fraud Victims If Due Diligence Fails, Rules Supreme Court
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (17:06 IST)

டிஜிட்டல் மோசடியில் பண இழப்பு ஏற்பட்டால் வங்கிகள் தான் பொறுப்பு: உச்சநீதிமன்றம்..

உச்ச நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:06 IST)
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டிஜிட்டல் மோசடிகளில் ஈடுபடும் சைபர் குற்றவாளிகளால் பாதிக்கப்படும் வாடிக்கையாளர்களின் பண இழப்புக்கு வங்கிகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை கடைப்பிடிக்க தவறினால் வங்கிகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, வழக்கமான வரம்பை மீறி நடைபெறும் சந்தேகத்திற்கிடமான பணப் பரிமாற்றங்களைத் தடுத்து நிறுத்தத் தவறும் வங்கிகளைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது.
 
'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடிகள் குறித்து கவலை தெரிவித்த நீதிபதிகள், படித்த மக்கள்கூட இதுபோன்ற மிரட்டல்களுக்கு பயந்து ஏமாறுவது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், இதுபோன்ற மோசடிகளில் பொதுமக்கள் இழக்கும் பணத்திற்கு வங்கிகளின் அலட்சியமே காரணம் என குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம், சந்தேகத்திற்குரிய பரிமாற்றங்களை உடனடியாக தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க வேண்டியது வங்கிகளின் கடமை என்று வலியுறுத்தியது. 
 
இந்த விவகாரத்தில் ரிசர்வ் வங்கி உரிய வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கவும், முடக்கப்பட்ட கணக்குகள் மற்றும் வங்கிகளின் பொறுப்புணர்வு குறித்து விரிவான விவரங்களைத் தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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