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நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் சாதனங்களுக்கு தடை: மக்களவை செயலகம் அதிரடி அறிவுறுத்தல்!
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த சூழலில், நாடாளுமன்றத்திற்கு வரும் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கு மக்களவை செயலகம் ஒரு புதிய அதிரடி அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது.
அதன்படி, நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க வரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச் அணிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஸ்மார்ட் வாட்ச் மட்டுமன்றி, இணைய வசதி மற்றும் பதிவு செய்யும் வசதி கொண்ட எந்தவொரு பிற ஸ்மார்ட் சாதனங்களையும் அவைக்குள் கொண்டு வருவதோ அல்லது அணிந்து வருவதோ கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனிநபர் பாதுகாப்பு, தகவல்களின் ரகசியத்தன்மை மற்றும் நாடாளுமன்ற பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களைத் தவிர்க்கும் நோக்கிலேயே இந்தத் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்களவை செயலகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் மூலம் அவையின் விவாதங்கள் கசியும் அபாயம் இருப்பதால் இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி உத்தரவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த அளவிற்குப் பின்பற்றுவார்கள் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
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குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
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