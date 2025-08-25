திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran

அயோத்தியில் மெழுகு அருங்காட்சியகம்.. ராமர், சீதா தேவி, லட்சுமணன், அனுமன் சிலைகள் வைக்க ஏற்பாடு..!

அயோத்தியில், ஸ்ரீ ராமர் கோயில் வளாகத்தில் ராமாயண கேரக்டர்கள் கொண்ட மெழுகு அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இது அயோத்தியின் கலாச்சார அடையாளத்திற்கு மேலும் ஒரு ஈர்ப்பை சேர்க்கும்.  
 
ராமர் கோயில் பரிகிரம பாதைக்கு அருகில் 10,000 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைக்கப்படும் இந்த அருங்காட்சியகம், பக்தர்களுக்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் ஒரு தனித்துவமான கலாச்சார மற்றும் வரலாற்று அனுபவத்தை வழங்க உள்ளது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்திற்காக சுமார் 7.5 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அருங்காட்சியகம் சுமார் 50 முக்கிய ராமாயண கதாபாத்திரங்களின் மெழுகு சிலைகளைக் காட்சிப்படுத்தும். இதில், ராமர், சீதா தேவி, லட்சுமணன், அனுமன், சுக்ரீவன் மற்றும் ஜடாயு போன்றோரின் சிலைகள் இடம்பெறும். ஒவ்வொரு சிலையும் யதார்த்தமான தோற்றம், நுட்பமான முகபாவங்கள் மற்றும் வரலாற்று துல்லியத்துடன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. 
 
ராமர்-ராவணன் போர், சீதையின் கடத்தல், அனுமனின் லங்கா பயணம், மற்றும் ராமர் சேது கட்டுமானம் போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகளும், மெழுகு கலைநயம் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் மீண்டும் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இந்த அனுபவத்தை மேம்படுத்த ஒலி-ஒளி விளைவுகளும், ஊடாடும் காட்சிகளும் பயன்படுத்தப்படும். 

Edited by Mahendran

சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்த நாய்களின் உடல்கள்.. விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?

சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்த நாய்களின் உடல்கள்.. விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?மேற்கு வங்கத்தில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில், பல தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஷம் கலந்த உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட நாய்களின் உடல்கள் சாலையோரங்களில் சிதறி கிடந்ததை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

உபியில் நடந்த வரதட்சணை கொடுமை கொலை.. தலைமறைவாக இருந்த மாமியார் கைது..!

உபியில் நடந்த வரதட்சணை கொடுமை கொலை.. தலைமறைவாக இருந்த மாமியார் கைது..!உபியில் உள்ள நொய்டாவில் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக கொல்லப்பட்ட நிக்கி என்ற பெண்ணின் வழக்கில், அவரது மாமியாரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

அருவி அருகே ரீல்ஸ் எடுக்க சென்ற யூடியூபர் காணவில்லை.. தேடி வரும் மீட்பு படையினர்..!

அருவி அருகே ரீல்ஸ் எடுக்க சென்ற யூடியூபர் காணவில்லை.. தேடி வரும் மீட்பு படையினர்..!ஒடிசா மாநிலத்தில் அருவி அருகே ரீல்ஸ் வீடியோ எடுப்பதற்காக சென்ற பிரபல யூடியூபர் ஒருவர் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் அடித்து செல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆபத்தான இடங்களில் ரீல்ஸ் எடுக்கும்போது பலரும் தங்கள் உயிரை இழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த சோகம் மீண்டும் நிகழ்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியாது: ஈரான் தலைவர் கமேனி அதிரடி..!

அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தையை தொடர முடியாது: ஈரான் தலைவர் கமேனி அதிரடி..!ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி, அணுசக்தி விவகாரங்கள் தொடர்பாக அமெரிக்காவுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு, மத்திய கிழக்கு மற்றும் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள்! திமுக துரோகம் செய்துவிட்டது! - அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்!

இராமநாதபுரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள்! திமுக துரோகம் செய்துவிட்டது! - அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்!இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 20 இடங்களில் ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளை அமைக்க அனுமதி அளித்து திமுக அரசு மக்களுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

