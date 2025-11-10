திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (08:17 IST)

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!

அயோத்தியில் 'ராமாயண பூங்கா': ராமர், சீதைக்கு மட்டுமல்ல, ராவணனுக்கும் பிரம்மாண்ட சிலை..!
உத்தரப் பிரதேச அரசு, ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அயோத்தியில் ராமாயண கருப்பொருள் பூங்காவை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
சரயு நதிக்கரையில் உள்ள குப்தார் காட் அருகே கட்டப்பட்டு வரும் இந்த பூங்காவின் நோக்கம், இந்துக்களின் புனித நூலான ராமாயணத்தின் முக்கிய தருணங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நேரடியான அனுபவமாக வழங்குவதாகும்.
 
ராமாயணத்தில் வரும் முக்கிய போர் காட்சியை சித்தரிக்கும் வகையில், ராமர் மற்றும் அனுமன் உள்ளிட்ட முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் முழு உருவ சிலைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. இதில், எதிர்ப்புறத்தில் பிரம்மாண்டமான 25 அடி உயர இராவணன் சிலை இடம்பெறும்.
 
மற்றொரு முக்கிய ஈர்ப்பாக, ராமர், சீதா தேவி மற்றும் லட்சுமணர் ஆகியோர் இடம்பெறும் கம்பீரமான 'ராம தர்பார்' காட்சி அமைக்கப்படவுள்ளது.
 
இந்தப் பூங்கா, பண்டைய காவியமான ராமாயணத்தை மக்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக உள்வாங்கி கொள்ளும் ஒரு தளமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

SIR-ஐ ஏன் எதிர்க்கிறோம்? முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொளி மூலம் விளக்கம்!

SIR-ஐ ஏன் எதிர்க்கிறோம்? முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொளி மூலம் விளக்கம்!வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் (SIR) தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஏன் இந்த திருத்தத்தை எதிர்க்கிறோம் என்பது குறித்து திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

41 பேர் இறப்பிற்கு காரணமாக இருந்தவர் விஜய்: அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி..!

41 பேர் இறப்பிற்கு காரணமாக இருந்தவர் விஜய்: அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி..!நடிகர் விஜய்யின் சமீபத்திய அரசியல் விமர்சனத்திற்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டமாக பதிலளித்துள்ளார். வேலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கரூர் விபத்து மற்றும் கோடநாடு வழக்கு குறித்து பேசினார்.

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

SIR திருத்தத்துக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம்: தேதியை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்..!வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) எதிராக, திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பிரச்சாரமா? உல்லாச சுற்றுப்பயணமா? ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்த பாஜக..!

தேர்தல் பிரச்சாரமா? உல்லாச சுற்றுப்பயணமா? ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்த பாஜக..!பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள காடுகளில் சுற்றுலா சஃபாரி சென்றது குறித்து பாஜக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது.

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொக்ரான் துப்பாக்கி சூடு தளத்தில் நடைபெற்ற வழக்கமான பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது, ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி இலக்கை விட்டு விலகி, வெளியே உள்ள கிராமம் ஒன்றின் அருகே விழுந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com