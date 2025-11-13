வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (12:15 IST)

அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு வரும் பிரதமர் மோடி.. பக்தர்களுக்கு தரிசன அனுமதி ரத்து..!

அயோத்தியில் உள்ள ஸ்ரீ ராமர் ஜென்மபூமி கோவிலில் நவம்பர் 25 ஆம் தேதி மிக முக்கியமான கொடியேற்று விழா நடைபெறவுள்ளது. இந்த கட்டுமான பணிகள் நிறைவை குறிக்கும் விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர்.
 
ராமர் மற்றும் சீதா தேவியின் திருமண நாளை கொண்டாடும் விவாஹ பஞ்சமி அன்று நடைபெறும் இந்த விழாவில், 190 அடி உயரத்தில் முக்கோண வடிவிலான புனித கொடி ஏற்றப்பட உள்ளது. உத்தரப் பிரதேச ஆளுநர் ஆனந்திபென் படேல், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
 
விழா ஏற்பாடுகளுக்காக, பக்தர்களுக்கான தரிசனம் நவம்பர் 24 ஆம் தேதி மாலை முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது. ஸ்ரீ ராம் ஜென்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை பொதுச் செயலாளர் சம்பத் ராய் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தியபடி, நவம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு மீண்டும் வழக்கம்போல் தரிசனம் தொடங்கும்.
 
இந்த கொடியேற்று விழா, ராமர் கோவிலின் கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் ஒரு புனித நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

"கூட்டணி பெயரில் எல்லாவற்றையும் இழக்க முடியாது": கே.எஸ். அழகிரி பரபரப்பு பேச்சு

தி.மு.க. கூட்டணி குறித்து பேசிய முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அழகிரி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொள்கையுடன் சிறப்பாக செயல்படுகிறார் என்று பாராட்டினாலும், "கூட்டணி என்ற பெயரில் எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட முடியாது" என்று அழுத்தமாக தெரிவித்தது, கூட்டணி கட்சிகளிடையே பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

சென்னையில் வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு மெட்ரோ, பேருந்து டிக்கெட் ! யார் யார் பயன்படுத்தலாம்?

சென்னையில் வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு மெட்ரோ, பேருந்து டிக்கெட் ! யார் யார் பயன்படுத்தலாம்?சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் மற்றும் மாநகர பேருந்துகளுக்கான பயணச் சீட்டுகளை வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு பெறும் புதிய சலுகையை அறிவித்துள்ளது.

உங்கள் மீதே பாலியல் புகார் கொடுப்பேன்.. காதலனுக்காக தந்தையை மிரட்டிய 17 வயது மகள்..!

உங்கள் மீதே பாலியல் புகார் கொடுப்பேன்.. காதலனுக்காக தந்தையை மிரட்டிய 17 வயது மகள்..!கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல் பகுதியில் கட்டட தொழிலாளி ஒருவர், மனைவி பிரிந்து சென்றதால், 17 வயது மகள் மற்றும் மகனை வளர்த்து வந்தார். ஒரு வழக்கில் ஜாமீன் கிடைக்காததால் அவர் தலைமறைவானார்.

பங்குச்சந்தை தொடர் ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்களுக்கு குவியும் லாபம்..!

பங்குச்சந்தை தொடர் ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்களுக்கு குவியும் லாபம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை இந்த வாரம் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் நிலையில், இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்துள்ளது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் லாபத்தை ஈட்டி கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தங்கம் விலை ரூ.94,000ஐ தாண்டியது.. மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை நெருங்குமா?

தங்கம் விலை ரூ.94,000ஐ தாண்டியது.. மீண்டும் ஒரு லட்சத்தை நெருங்குமா?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று அதன் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

