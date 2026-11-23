இன்று முதல் இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு ரயில் சேவை.. இருநாட்டு பிரதமர்கள் தொடங்கி வைப்பு..
இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இடையிலான ரயில் போக்குவரத்து இணைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், உத்தரப் பிரதேசத்தின் அயோத்தி தாம் மற்றும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் இடையே புதிய ரயில் சேவை தொடங்கப்படுகிறது.
இன்று முதல் அதாவது நவம்பர் 23, 2026 அன்று இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷா ஆகியோர் இணைந்து இந்த புதிய ரயில் சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கின்றனர்.
தொடக்க நாள் சிறப்பு ரயிலாக 04295 என்ற எண்ணில் அயோத்தி தாமிலிருந்து நவம்பர் 23 மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், மறுநாள் காலை 10 மணிக்கு ஜனக்பூர் தாமை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக 04296 என்ற எண்ணில் நவம்பர் 24 மதியம் 1 மணிக்கு புறப்பட்டு, நவம்பர் 25 காலை 8.10 மணிக்கு அயோத்தியை வந்தடையும். வழக்கமான வாராந்திர சேவை 15595 மற்றும் 15596 ஆகிய எண்களில் நவம்பர் 28 முதல் இயக்கப்பட உள்ளது.
மன்காபூர், பஸ்தி, கோரக்பூர், நர்கட்டியாகஞ்ச், ரக்சால், சீதாமர்ஹி, ஷிஷோ ஹால்ட், மதுபனி மற்றும் ஜெயநகர் சுங்க முற்றம் வழியாக இந்த ரயில் நேபாளத்திற்குள் நுழையும். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஆன்மீக சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை இந்த ரயில் சேவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.