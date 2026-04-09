புதுச்சேரியில் 86.92% வாக்குப்பதிவு.. இளைஞர்கள் எல்லோரும் விசிலுக்கு குத்திட்டாங்களோ?
அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கான 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனுடன் நாகாலாந்து, கர்நாடகா மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் நடைபெறுகிறது. மாலை 6 மணி வரை பொதுமக்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
அசாமில் உள்ள 126 தொகுதிகளில் 722 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர். அங்கு முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மாவின் ஆட்சித் திறனுக்கும், கௌரவ் கோகோய் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.
கேரளாவில் உள்ள 140 தொகுதிகளில் 883 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். சுமார் 2.71 கோடி வாக்காளர்கள் இன்று தங்கள் தீர்ப்பை வழங்க உள்ளனர். ஆளுங்கட்சியான இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி இடையே அங்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை, 30 தொகுதிகளில் 294 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். ஆட்சியை தக்கவைக்க என்.டி.ஏ கூட்டணியும், அதிகாரத்தை கைப்பற்ற 'இந்தியா' கூட்டணியும் தீவிரமாக மோதுகின்றன.
புதுச்சேரியில் மட்டும் 86.92 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு ஆகியுள்ளது. இது இளையதலைமுறையினர் விசிலுக்கு குத்தியிருப்பார்களோ என்ற சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது.
