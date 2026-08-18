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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (09:15 IST)

ப சிதம்பரம் ஒரு உண்மையான நக்சல்.. அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் சர்ச்சை பேச்சு...!

திமாகி நக்சல்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (09:15 IST)
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற 80-வது சுதந்திர தின விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, நாட்டில் ஆயுதமேந்திய நக்சலைட்டுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், ஆனால் தற்போது அறிவுஜீவி நக்சல்கள் எனப்படும் சிந்தனை முறை சார்ந்தவர்கள் இன்னும் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார். 
 
இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பிய நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ப. சிதம்பரம், தான் ஒரு அறிவுஜீவி நக்சலாக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்வதாக தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டார். மறுபுறம், எதிர்க்கட்சிகளை பற்றி பிரதமர் பேசவில்லை என்றும், நாட்டின் ஒற்றுமைக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பிரிவினைவாதிகளைத்தான் அவர் அப்படி குறிப்பிட்டார் என்றும் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ விளக்கம் அளித்தார்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அசாம் மாநில முதல்வர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா, ப. சிதம்பரத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். ப. சிதம்பரம் வெறும் அறிவுஜீவி நக்சல் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு 'உண்மையான நக்சல்' என்று வர்ணித்தார். மேலும், அவர் மத்திய உள்துறை அமைச்சராகப் பதவியில் இருந்த காலத்தில் மாவோயிஸ்ட் தாக்குதல்கள் தீவிரமாக இருந்தபோதிலும், நக்சலிசத்தை ஒழிக்க அவர் எந்தவிதமான தீவிர நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். 
 
சத்தீஸ்கரில் பல தலைவர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவங்களைக் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இதுகுறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். தற்போதைய பாஜக ஆட்சியில் மட்டுமே தேசப் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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