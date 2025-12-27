சனி, 27 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (16:49 IST)

மு.க. ஸ்டாலினை உருது அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு உங்களால் கேட்க முடியுமா? மெஹபூபா முஃப்தி ஆவேசம்

mehbooba
ஸ்ரீநகரில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி தலைவி மெஹபூபா முஃப்தி, பத்திரிகையாளர் ஒருவரின் கோரிக்கையால் கடும் கோபமடைந்தார். அவர் தனது தாய்மொழியான காஷ்மீரியில் உரையாற்ற தொடங்கிய போது, அங்கிருந்த செய்தியாளர் ஒருவர் அவரை உருது மொழியில் பேசுமாறு வற்புறுத்தினார்.
 
இதனால் ஆவேசமடைந்த முஃப்தி, "உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு வேண்டுமென்றால் நீங்களே செய்துகொள்ளுங்கள். தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை என்றாவது உருது அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு உங்களால் கேட்க முடியுமா? தாய்மொழிக்கு மரியாதை அளிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். காஷ்மீரி மொழிக்கும் உரிய மரியாதையை கொடுங்கள்" என்று அதிரடியாக பதிலளித்தார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய அவர், வங்கதேசத்தில் நிலவும் வன்முறை மற்றும் அங்கு இந்து இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் கவலை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார். அங்குள்ள காஷ்மீரிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். தாய்மொழி உரிமையை காக்க முதல்வர் ஸ்டாலினை முன்னுதாரணமாகக் காட்டி மெஹபூபா முஃப்தி பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

'ஆபரேஷன் ஆகத்.. 24 மணி நேரத்தில் 660 பேர் கைது.. 2800 பேரிடம் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்தது?

'ஆபரேஷன் ஆகத்.. 24 மணி நேரத்தில் 660 பேர் கைது.. 2800 பேரிடம் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்தது?புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது அசம்பாவிதங்கள் மற்றும் குற்ற செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக, டெல்லி காவல்துறை 'ஆபரேஷன் ஆகத்' என்ற அதிரடி வேட்டையை நடத்தியது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த தீவிர சோதனையில், பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட 660 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் நேருக்கு நேர் மோத தயார்.. ஈபிஎஸ் விடுத்த சவால்..!

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் நேருக்கு நேர் மோத தயார்.. ஈபிஎஸ் விடுத்த சவால்..!தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் விடுத்த சவாலை ஏற்று, அவருடன் ஒரே மேடையில் நேருக்கு நேர் விவாதிக்கத் தயார் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி சவால் விடுத்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளின் முதல் கட்டமாக, அண்மையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. .

தட்கல் மட்டுமல்ல.. பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயம்: இந்தியன் ரயில்வே

தட்கல் மட்டுமல்ல.. பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயம்: இந்தியன் ரயில்வேரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரவும், போலி ஏஜெண்டுகளின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கவும் ஐஆர்சிடிசி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி 60 நாட்களுக்கு முன்பாக செய்யப்படும் முன்பதிவுகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்த விதிமுறை அமலில் உள்ள நிலையில், தற்போது இது பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கரை சேர்ந்த மௌலானா சம்சுல் ஹூடா கான் என்பவர், இங்கிலாந்து குடியுரிமை பெற்ற பின்னரும் இந்திய அரசுப்பணியில் நீடித்து ஊதியம் பெற்று வந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com