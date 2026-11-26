20 ஆண்டுகளுக்கு முன் டாடா நானோ கார் தொழிற்சாலைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம்.. இப்போது யாருக்கு தெரியுமா?
மேற்கு வங்கத்தின் சிங்கூரில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டாடா நானோ கார் தொழிற்சாலைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அதே 997 ஏக்கர் நிலத்தில், தற்போது அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்தின் லாரி உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 2006-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய இடதுசாரி அரசு டாடா நிறுவனத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்தியபோது, மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டத்தால் டாடா நிறுவனம் குஜராத்திற்கு வெளியேறியது.
தற்போது முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான பாஜக அரசு, மேற்கு வங்கத்திற்குத் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் முயற்சியாக அதே 997 ஏக்கர் நிலத்தை மீண்டும் கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அசோக் லேலண்ட் மற்றும் சில ரசாயன நிறுவனங்கள் சிங்கூரில் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டியுள்ளதாக மாநில நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த காலங்களில் தொழில் துறைக்கு எதிரான மாநிலம் என்ற பெயரை பெற்றிருந்த மேற்கு வங்கத்தில், நிலம் கையகப்படுத்தும் சவால்களை கடந்து இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவது சுவேந்து அதிகாரி அரசுக்கு முக்கிய பரீட்சையாக பார்க்கப்படுகிறது.