ஹைதராபாத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் கிளை.. சென்னையில் எப்போது?
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் ஹைதராபாத் கிளையை வரும் டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு திறக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. ஹைதராபாத் கூகட்பல்லியில் உள்ள லேக் ஷோர்-ஒய் ஜங்ஷன் மாலில் அமைக்கப்படும் இந்த கிளைக்கு 'ஆப்பிள் கூகட்பல்லி' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மொத்த கிளைகளின் எண்ணிக்கை 7-ஆக உயர உள்ளது.
முத்து நகரம் என அழைக்கப்படும் ஹைதராபாத்தின் பாரம்பரியத்தை குறிக்கும் வகையில், முத்து வடிவமைப்பு மற்றும் ஒளிர் நிறங்களுடன் கூடிய தடுப்பு வடிவமைப்பை ஆப்பிள் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், ஹைதராபாத் ஒலிகளால் ஈர்க்கப்பட்ட பிரத்யேக ஆப்பிள் மியூசிக் பிளேலிஸ்ட், வால்பேப்பர்கள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்களையும் வாடிக்கையாளர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புதிய கிளையில் ஐபோன் 18 ப்ரோ தொடர், ஐபோன் டியோ, மேக்புக் ப்ரோ உள்ளிட்ட அனைத்து ஆப்பிள் சாதனங்களையும் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாகப் பார்வையிடவும், புகைப்படம் மற்றும் ஓவியப் பயிற்சிப் பட்டறைகளில் பங்கேற்கவும் முடியும்.
ஏற்கனவே மும்பை, டெல்லி, பெங்களூரு, புனே உள்ளிட்ட நகரங்களில் செயல்பட்டு வரும் கிளைகளுடன் இந்த ஏழாவது கிளை இணைகிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் வணிக முதலீடுகளும் அதிகரித்து வரும் சூழலில், தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு இளைஞர்களின் திறன் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் திட்டங்களில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது.