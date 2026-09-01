அண்ணா ஹசாரே உடல்நிலை திடீரென பாதிப்பு.. ஐசியூவில் தீவிர சிகிச்சை..!
சமூக ஆர்வலரும் காந்தியவாதியுமான அண்ணா ஹசாரே உடல்நிலை திடீரென பாதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மும்பையில் உள்ள பாம்பே மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மகாராஷ்டிராவின் ராலேகான் சித்தியில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 89 வயதான ஹசாரேவின் உடல்நிலை நேற்று பிற்பகலில் மோசமடைந்ததால், அவர் கார்டியாக் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மும்பைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
வைரஸ் தொற்று, கடுமையான நீரிழப்பு மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சினைகள் காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டாக்டர் கவுதம் பன்சால் தலைமையிலான மருத்துவக் குழு அவரது உடல்நிலையை கண்காணித்து வருகிறது. சிறுநீரக செயல்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த வாரமும் சிறுநீர் தொடர்பான பிரச்சினை காரணமாக ஷிரூரில் உள்ள வேதாந்த் மருத்துவமனையில் ஹசாரே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். சுமார் மூன்று நாட்கள் சிகிச்சைக்குப் பிறகு உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும், கிரியேட்டினின் அளவு அதிகரித்ததால் மேல்சிகிச்சைக்காக மும்பைக்கு மாற்ற மருத்துவர்கள் முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
Edited by Siva