வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (08:10 IST)

தங்கமுலாம் பூசிய வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தா.. கள்ளக்காதலி கேட்டதால் கொலை..!

ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவில், கள்ளக்காதலன் ஒருவன் தனது கள்ளக்காதலி மற்றும் அவரது இரண்டு மகள்களை கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலைக்கான காரணம், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வாஷிங் மெஷின் வாங்கி தர வேண்டும் என்று கள்ளக்காதலி கேட்டதுதான் என்று கூறப்படுகிறது.
 
காக்கிநாடா மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாதுரி மற்றும் தன்பிரசாந்த் தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர். இந்த நிலையில், மாதுரிக்கு சுரேஷ் என்பவருடன் கள்ளக்காதல் இருந்து வந்தது. கணவர் வீட்டில் இல்லாதபோது சுரேஷ் அடிக்கடி மாதுரியின் வீட்டிற்கு வந்து சென்றுள்ளார். 
 
மாதுரிக்காக ஏற்கனவே பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்திருந்த சுரேஷ், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்தபோது, மாதுரி அவரிடம் ஒரு தங்க முலாம் பூசிய வாஷிங் மெஷின் வாங்கித் தர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார். 
இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, ஆத்திரமடைந்த சுரேஷ், மாதுரி மற்றும் அவரது இரண்டு மகள்களையும் கொலை செய்துள்ளார். இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு தலைமறைவாக இருந்த சுரேஷை காவல்துறையினர் கைது செய்து, அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
 

சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!

சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்கள் அறிமுகம்: AI தொழில்நுட்பத்துடன் அசத்தல்!சாம்சங் நிறுவனம் தனது புதிய கியூ சீரிஸ் சவுண்ட்பார்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு விலைகளில் கிடைக்கும் இந்த புதிய கியூ சீரிஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ‘சவுண்ட் என்ஜின்’ மூலம், இசைக்கப்படும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ப, நிகழ்நேரத்தில் ஆடியோவை மேம்படுத்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தங்கப்புதையல் கண்டுபிடிப்பு! பல லட்சம் டன்கள் என தகவல்..!

இந்தியாவில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் தங்கப்புதையல் கண்டுபிடிப்பு! பல லட்சம் டன்கள் என தகவல்..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில் 100 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கணிசமான அளவு தங்க இருப்புகள், தாமிரம் மற்றும் பிற கனிமங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவுக்கான ஜாக்பாட் என்று வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

டி.சி.எஸ். இன்ப அதிர்ச்சி.. 80% ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு என அறிவிப்பு..!

டி.சி.எஸ். இன்ப அதிர்ச்சி.. 80% ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு என அறிவிப்பு..!இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் தனது ஊழியர்களில் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் அறிவித்துள்ளது. சி3ஏ மற்றும் அதற்கு சமமான பதவிகளில் உள்ள தகுதியுடைய அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட 80% பணியாளர்களுக்கு செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் ஊதிய உயர்வு அமலுக்கு வரும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!

ராகுல் காந்தியின் தேர்தல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. தலைமை தேர்தல் அதிகாரி முக்கிய கடிதம்..!கர்நாடகாவில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் தகுதியற்றவர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தகுதியானவர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டிய நிலையில், கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அவருக்கு கடுமையான தொனியில் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அந்த விவகாரத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடங்குவதற்காக, பிரமாண பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்யுமாறு அந்த கடிதத்தில் ராகுல் காந்தியை கேட்டு கொண்டுள்ளார்.

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?

கமல்ஹாசன் - மோடி திடீர் சந்திப்பு.. முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தினாரா?உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், தி.மு.க. ஆதரவுடன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆன பிறகு, இன்று திடீரென பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து முக்கிய கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com