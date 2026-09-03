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  4. Andhra Pradesh ACB Seizes Gold, Silver and Cash Worth Nearly Rs 5 Crore in TTD Officer Case
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (10:30 IST)

2 கிலோ தங்கம், ரூ.12.5 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 6.5 கிலோ வெள்ளி.. திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் துணை செயல் அதிகாரி வீட்டில் பறிமுதல்..

திருப்பதி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:30 IST)
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திருப்பதி திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் துணை செயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் மேந்து லோகநாதத்துடன் தொடர்புடைய இடங்களில் ஆந்திரப் பிரதேச லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருப்பதி மாவட்டத்தில் நான்கு இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில், சுமார் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம், வெள்ளி, பணம் மற்றும் பல்வேறு சொத்து ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
சொத்துக்கு அதிகமாக குவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. சோதனையின்போது லோகநாதத்தின் பெயரிலும், அவரது மனைவி மற்றும் மகன் பெயர்களிலும் உள்ளதாக கூறப்படும் வீட்டு மனைகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் வங்கி வைப்பு ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
மேலும், சுமார் 2 கிலோ தங்கம், ரூ.12.5 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 6.5 கிலோ வெள்ளி உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட சொத்துகள் தொடர்பான ஆவணங்களும் அதிகாரிகளிடம் சிக்கியுள்ளன.
 
திருப்பதி லட்டு விவகாரம் தொடர்பான விசாரணையின்போது சிபிஐக்கு கிடைத்த தகவல்கள் ஆந்திர லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவுடன் பகிரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்த சொத்து குவிப்பு தொடர்பான விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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