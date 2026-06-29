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திருப்பதியில் மொட்டை அடித்தார் ஆனந்த் அம்பானி. 50 எலக்ட்ரி பஸ், ஓட்டுனர் சம்பளம், சார்ஜிங் பாயிண்ட் நன்கொடை..
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் ஆனந்த் அம்பானி, ஆந்திராவின் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சுவாமி கோவிலில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பாரம்பரிய வழக்கப்படி, அவர் தனது தலைமுடியை காணிக்கையாக வழங்கி நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினார். மேலும், அங்கு நடைபெற்ற சுப்ரபாத சேவையிலும் அவர் கலந்துகொண்டார்.
இந்த ஆன்மீக பயணத்தின் போது, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சார்பில் ரூ.27.5 கோடி மதிப்பிலான 25 எலக்ட்ரிக் பஸ்களை வழங்குவதாக ஆனந்த் அம்பானி அறிவித்தார். இந்த பஸ்களை இயக்குவதற்கு தேவையான 50 ஓட்டுநர்களின் சம்பளம் மற்றும் இதர படிகளையும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமே ஏற்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இதுமட்டுமன்றி, பஸ்கள் தடையின்றி இயங்குவதற்காக திருமலையில் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்கவும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் உதவவுள்ளது.
ஆனந்த் அம்பானி இந்த மாதத்தில் திருமலை கோவிலுக்கு வருவது இது இரண்டாவது முறையாகும். முன்னதாக ஜூன் 12 அன்று, தனது தந்தை முகேஷ் அம்பானி மற்றும் மனைவி ராதிகா மெர்ச்சண்ட் ஆகியோருடன் அவர் இங்கு வந்து தரிசனம் செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva
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திருப்பதியில் மொட்டை அடித்தார் ஆனந்த் அம்பானி. 50 எலக்ட்ரி பஸ், ஓட்டுனர் சம்பளம், சார்ஜிங் பாயிண்ட் நன்கொடை..
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் ஆனந்த் அம்பானி, ஆந்திராவின் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சுவாமி கோவிலில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பாரம்பரிய வழக்கப்படி, அவர் தனது தலைமுடியை காணிக்கையாக வழங்கி நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினார். மேலும், அங்கு நடைபெற்ற சுப்ரபாத சேவையிலும் அவர் கலந்துகொண்டார்.