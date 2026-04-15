புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
  தேசியச் செய்திகள்
Last Updated : புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (15:39 IST)

180 சிறுமிகளின் வாழ்க்கையை கெடுத்த 19 வயது இளைஞன்.. புல்டோசர் வைத்து இடிக்கப்பட்ட குற்றவாளி வீடு..!

மகாராஷ்டிர மாநிலம் அமராவதி மாவட்டத்தில், 180-க்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 19 வயது இளைஞன் அயன் அகமது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
சுமார் 350 ஆபாச வீடியோக்களை படம்பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பரப்பியதாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பயங்கர குற்ற செயலை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் தன்னெழுச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், அதிகாரிகள் குற்றவாளியின் வீட்டின் ஒரு பகுதியை புல்டோசர் கொண்டு இடித்துத்தள்ளினர்.
 
விசாரணையில், வாட்ஸ்அப் மற்றும் ஸ்னாப்சாட் மூலம் சிறுமிகளை தொடர்பு கொண்டு, அவர்களை ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றி, பின்னர் ஆபாச வீடியோக்களை எடுத்து மிரட்டி வந்ததாக தெரியவந்துள்ளது. இவன் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளை மும்பை மற்றும் புனே போன்ற நகரங்களுக்கும் அழைத்து சென்றுள்ளான். 
 
தற்போது இந்தக் குற்றவாளி ஏப்ரல் 21 வரை போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இதில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் அடையாளங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என உறுதி அளித்துள்ள போலீஸார், தைரியமாக முன்வந்து புகார் அளிக்குமாறு கேட்டு கொண்டுள்ளனர்.
 
கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் சிக்குன்குனியா: தமிழக எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு..!

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் சிக்குன்குனியா: தமிழக எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பு..!கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னுகரா மற்றும் செங்கமனத் ஆகிய ஊராட்சிகளில் சிக்குன்குனியா பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அம்மாநில சுகாதாரத் துறை பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

CBSE 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: மதிப்பெண் பட்டியலை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?மே 15 முதல் இரண்டாம் கட்ட தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளதால், இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட சற்று முன்னதாகவே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. மார்ச் 11-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியுள்ளனர். இதில் 14 லட்சம் மாணவர்களும், 11 லட்சம் மாணவிகளும் அடங்குவர்.

பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் கடிதம்! என்ன எழுதியிருக்கிறார்?

பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் கடிதம்! என்ன எழுதியிருக்கிறார்?இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசு தலைவரான பிரதீபா பாட்டீல், மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆதரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இந்த சட்டம் சட்டமன்ற அமைப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை என்று அவர் பாராட்டியுள்ளார்.

ஃப்ரி பப்ளிசிட்டி!.. செம ஸ்டைல்!.. மக்களிடம் பிரபலமாகி வரும் விஜயின் பவுன்சர்!..

ஃப்ரி பப்ளிசிட்டி!.. செம ஸ்டைல்!.. மக்களிடம் பிரபலமாகி வரும் விஜயின் பவுன்சர்!..ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்ட விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.

ரூ.8000 டோக்கன்!.. ஆபாசமாக பேசி தாக்கிய திமுக கட்சியினர்.. பெண் தற்கொலை!...

ரூ.8000 டோக்கன்!.. ஆபாசமாக பேசி தாக்கிய திமுக கட்சியினர்.. பெண் தற்கொலை!...தேர்தல் வந்து விட்டாலே வாக்காளர்களுக்கு ஓட்டு போடுவதற்கு பணம் கொடுப்பது, பரிசுப் பொருட்கள் கொடுப்பது, டோக்கன் கொடுப்பது, கூப்பன் கொடுப்பது என அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் விதிகளை மீறி செயல்படும்.

