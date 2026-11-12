அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...
மும்பை நகரில் உள்ள பிரபல நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் ஜுஹு இல்லம், சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் பன்னாட்டு விமான நிலையம், மேயர் அலுவலகம் மற்றும் பல முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து மீண்டும் ஒரு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. '
காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' என்ற பெயரில் அனுப்பப்பட்ட இந்த மிரட்டல் மின்னஞ்சல் மூலம், பிரபல பாடகர் தில்ஜித் தோசாங்கின் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 12 அன்று காலை வந்த இந்த மின்னஞ்சலால் காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏஜென்சிகள் உடனடியாக உஷார்படுத்தப்பட்டன. குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து இடங்களிலும் தீவிர சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இருப்பினும், இந்த சோதனைகளில் எந்தவிதமான சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்களோ அல்லது சதிச் செயல்களோ கண்டறியப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், இது போன்ற போலி மிரட்டல்கள் மும்பையில் சமீப காலங்களில் தொடர்கதையாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.