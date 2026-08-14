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  4. Akhilesh Yadav Slams BJP's Women Financial Aid Plan as Jumla Ahead of UP Elections
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (16:20 IST)

பெண்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.20,000, பாஜக.. ஆண்டுக்கு ரூ.40,000, சமாஜ்வாதி கட்சி.. உபியில் அடுத்த ஆண்டு தேர்தலுக்கு இப்போதே வாக்குறுதி..

அகிலேஷ் யாதவ்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (16:20 IST)
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உத்தரப் பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பெண்களுக்கு ரூ.20,000 வழங்குவதாகக் கூறப்படும் திட்டத்தை சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
இது வெறும் தேர்தல் பொய்ப் வாக்குறுதி என்று அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். 
 
பாஜகவிடம் வாக்குகள் கேட்க பணத்தை தவிர வேறு வழியில்லை என்றும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரூ. 5 லட்சத்தில் 96 சதவீதத்தை பாஜக தலைவர்கள் விழுங்கிவிட்டு இப்போது ரூ. 20,000 தருவதாக நாடகம் ஆடுகிறார்கள் என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
 
மற்ற மாநிலங்களில் பெண்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட நிதி உதவி திட்டங்கள் சரியாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றும், பணம் திரும்பக் கேட்கப்பட்டு போலீஸ் வழக்குகள் தொடரப்படுவதாகவும் அகிலேஷ் யாதவ் கூறினார். 
 
மேலும், சமாஜ்வாதி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 40,000 வழங்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையேயான இந்த வார்த்தைப் போர் அம்மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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