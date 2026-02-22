டெல்லி AI மாநாட்டில் சட்டை அணியாமல் போராட்டம் நடத்திய காங்கிரஸார்.. அகிலேஷ் யாதவ் கண்டிப்பு..!
புதுடெல்லி பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற AI இம்பாக்ட் மாநாட்டில், இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சட்டை அணியாமல் நடத்திய நூதன போராட்டம் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமர்சிக்கும் வாசகங்கள் அடங்கிய டி-ஷர்ட்டுகளை ஏந்தி, வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் அவர்கள் இப்போராட்டத்தை நடத்தினர். இந்த செயலை சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் கூட்டணியின் முக்கிய தூணுமான அகிலேஷ் யாதவ் கடுமையாக கண்டித்துள்ளார்.
ஜான்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், உள்நாட்டுப் பூசல்கள் மற்றும் பாஜகவின் பொய்கள் குறித்து நாடே அறிந்திருந்தாலும், உலக பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் நாட்டிற்கு அவமானத்தை தேடித்தரும் இத்தகைய செயல்களை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.
Edited by Siva