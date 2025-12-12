ரூ.1800 கோடி அரசு நிலத்தை ரூ.300 கோடிக்கு வாங்கிய அஜித் பவார் மகன் விவகாரம்.. அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!
மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் அஜித் பவாரின் மகன் பார்த் பவார் பங்குதாரராக உள்ள ஒரு நிறுவனம், புனேவில் ரூ.1,800 கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை வெறும் ரூ.300 கோடிக்கு சட்டவிரோதமாக வாங்கிய சம்பவம் சர்ச்சையில் சிக்கியது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அழுத்தத்தால், மாநில அரசு இந்த நில ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததுடன், விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டபோது ஏற்பட்ட ரூ.21 கோடி முத்திரை தீர்வை பாக்கி மற்றும் அபராதம் ரூ.1.5 கோடி என மொத்தம் ரூ.22.5 கோடியை இரண்டு மாதங்களுக்குள் செலுத்தும்படி மாநில பத்திரப்பதிவுத்துறை பார்த் பவாரின் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பத்திரப்பதிவை அரசே ரத்து செய்துவிட்டதால் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை என்று நிறுவனம் வாதிட்டது. ஆனால், இதை ஏற்க மறுத்த பத்திரப்பதிவுத்துறை, கட்டணத்தை செலுத்தும்படி உறுதியாக உத்தரவிட்டது.
எனினும், அரசு ரத்து செய்தால் முத்திரை தீர்வை செலுத்த தேவையில்லை என்று சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தை அரசு, அஜித் பவார் மகனுக்கு சாதகமாக முடித்து வைத்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
Edited by Mahendran