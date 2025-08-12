செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (09:07 IST)

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!

Air India dreamliner

இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்க்டனுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

 

இந்தியாவின் அகமதாபாத்தில் இருந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியாவின் போயிங் 787-8 ட்ரீம்லைனர் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதில், ஒரு பயணி தவிர அனைவரும் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. அதை தொடர்ந்து ஏர் இந்தியா தனது நிறுவன விமானங்களில் பல்வேறு பாதுகாப்பு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள தொடங்கியுள்ளது.

 

அதன் ஒருகட்டமாக ஏர் இந்தியா தங்களிடமுள்ள 26 போயிங் ட்ரீம்லைனர் விமானங்களில் மறுசீரமைப்பை மேற்கொள்கிறது. இதனால் இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த விமான சேவை செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் அமெரிக்காவின் பிற மாகாணங்களான நியூயார்க், சிகாகோ, சான் பிரான்ஸிஸ்கோ உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும், கனடாவின் வான்கூவர், டோரண்டோ பகுதிகளுக்கும் மற்றும் வட அமெரிக்காவின் 6 பகுதிகளுக்கும் விமானங்கள் இந்தியாவிலிருந்து இயக்கப்படும் என அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவே தனது 'ரோல் மாடல்' என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புவங்கக் கடலில் நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேயர் பிரியா வராங்க.. செய்தி வாசிப்பாளர் மாதிரி பேசிட்டு போறாங்க.. ஆனா தீர்வு கிடைக்கல.. நடிகை சனம் ஷெட்டி

மேயர் பிரியா வராங்க.. செய்தி வாசிப்பாளர் மாதிரி பேசிட்டு போறாங்க.. ஆனா தீர்வு கிடைக்கல.. நடிகை சனம் ஷெட்டிசென்னையில், தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடி வரும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, நடிகை சனம் ஷெட்டி பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த போராட்டத்தின்போது, அமைச்சர் கே.என்.நேருவை நேரடியாக குறிப்பிட்டு, அவர் ஆவேசமாகப் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை மீரா மிதுன் மனநல சிகிச்சையில் இருக்கின்றாரா? நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தெரிவித்த தகவல்..!

நடிகை மீரா மிதுன் மனநல சிகிச்சையில் இருக்கின்றாரா? நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தெரிவித்த தகவல்..!பட்டியல் இன சமூகத்தினர் குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நடிகை மீரா மிதுன், டெல்லியில் உள்ள ஒரு மனநல மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோவுக்கு நிச்சயதார்த்தம்! நீண்ட நாள் காதலியை கரம் பிடிக்கிறார்..!

கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோவுக்கு நிச்சயதார்த்தம்! நீண்ட நாள் காதலியை கரம் பிடிக்கிறார்..!உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தனது நீண்ட நாள் காதலியான ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை மணக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு, சமூக வலைதளங்களில் ரொனால்டோ வெளியிட்ட ஒரு புகைப்படத்தின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com