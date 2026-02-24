செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (12:29 IST)

ரூ.8 லட்சம் கடன் வாங்கி ஏற்பாடு செய்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து.. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற போய் 7 பேர் பலி..!

ரூ.8 லட்சம் கடன் வாங்கி ஏற்பாடு செய்த ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து.. ஒரு உயிரை காப்பாற்ற போய் 7 பேர் பலி..!
ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு நோயாளியை அழைத்து சென்ற ஏர் ஆம்புலன்ஸ் விமானம் சத்ரா மாவட்டத்தில் விபத்துக்குள்ளானதில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர். 
 
உயிரிழந்த 41 வயது சஞ்சய், தீ விபத்தில் சிக்கி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்தார். அவருக்கு டெல்லி கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க, அவரது குடும்பத்தினர் ரூ. 8 லட்சம் கடன் வாங்கி இந்த தனி விமானத்தை வாடகைக்கு எடுத்தனர்.
 
விபத்தில் சஞ்சய், அவரது மனைவி அர்ச்சனா, உறவினர் துருவ் மற்றும் இரண்டு விமானிகள், ஒரு மருத்துவர், ஒரு உதவியாளர் என அனைவரும் பலியாகினர். தனது குடும்பத்தின் ஒரே வாழ்வாதாரமாக இருந்த சஞ்சயை காப்பாற்ற சொத்துக்களை விற்கவும் கடன் வாங்கவும் குடும்பத்தினர் துணிந்த நிலையில், இந்த துயரம் நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
ராஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது. லத்தேஹாரில் உள்ள அவரது வீட்டில் உறவினர்கள் திரண்டு கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைவு.. குழப்பத்தில் முதலீட்டாளர்கள்..!

தங்கம் விலை உயர்வு.. வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைவு.. குழப்பத்தில் முதலீட்டாளர்கள்..!சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன.

அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!

அறுவை சிகிச்சையின்போது கத்தரிக்கொலை வயிற்றில் வைத்த டாக்டர்.. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்த உண்மை..!கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு உஷா ஜோசஃப் என்ற பெண்ணிற்கு நடத்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின்போது, மருத்துவர்கள் தவறுதலாக அவரது வயிற்றிலேயே கத்திரிக்கோலை வைத்து தையல் போட்டுள்ளனர்.

மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் விடுமுறை.. ஆனால் சிலநிபந்தனைகள்.. கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு..!

மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் விடுமுறை.. ஆனால் சிலநிபந்தனைகள்.. கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு..!அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194-வது அவதார திருநாளை முன்னிட்டு, மார்ச் 4, அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டில் தனிமையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்!. உள்ளே புகுந்த வாலிபர்!.. ஈரோட்டில் புகார்!...

வீட்டில் தனிமையில் இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்!. உள்ளே புகுந்த வாலிபர்!.. ஈரோட்டில் புகார்!...நாட்டில் எவ்வளவு சட்டங்கள் போட்டாலும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!

164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு இடையிலான ரயில் சேவைகளில் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com