AI சொன்ன மருந்தை எடுத்த 45 வயது நபர்.. உயிருக்கு போராடுவதால் பரபரப்பு..!
செயற்கை நுண்ணறிவு வழங்கிய மருத்துவ ஆலோசனையின் அடிப்படையில், மருத்துவரின் பரிந்துரை இன்றி மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்ட டெல்லியை சேர்ந்த 45 வயது நபர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
எச்.ஐ.வி தடுப்பு மருந்துகளை தானாகவே எடுத்துக்கொண்டதால், அவருக்கு 'ஸ்டீவன்ஸ்-ஜான்சன் சிண்ட்ரோம்' என்ற கடுமையான ஒவ்வாமை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
எச்.ஐ.வி தொற்றைத் தடுக்க உதவும் PrEP மற்றும் PEP போன்ற மருந்துகள் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை. இவற்றை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன் முறையான மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவரின் கண்காணிப்பு அவசியம். ஆனால், இந்த நபர் சாட்பாட் சொன்ன தகவலை நம்பி, மருந்துகளை கடையில் வாங்கி உட்கொண்டுள்ளார்.
ஏஐ கருவிகள் பொதுவான தகவல்களை வழங்கினாலும், அவை ஒரு மருத்துவரின் நேரடி பரிசோதனைக்கு ஈடாகாது என்பதை இந்த சம்பவம் உணர்த்துகிறது.