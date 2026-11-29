அம்பேத்கர் பாடலுடன் திருமண ஊர்வலம்.. மணமகனை இரும்பு கம்பியால் தாக்கிய சாதி வெறியர்கள்...
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் உள்ள நக்லா விர்பன் கிராமத்தில், நவம்பர் 26-ஆம் தேதி இரவு நடைபெற்ற திருமண ஊர்வலத்தின் போது டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் தொடர்பான பாடல் ஒலிக்கப்பட்டதால் இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
பிரதாப்பூராவில் இருந்து வந்த மணமகன் ஊர்வலத்தை வழிமறித்த 20 முதல் 25 பேர் கொண்ட கும்பல், பாடலை நிறுத்துமாறு மிரட்டியதுடன், மணமகனை குதிரையிலிருந்து கீழே இழுத்து தள்ளி, ஊர்வலத்தில் வந்தவர்களை கட்டைகள் மற்றும் இரும்புக்கம்பிகளால் தாக்கியதாக பெண் வீட்டார் புகார் அளித்துள்ளனர்.
மேலும், அம்பேத்கரின் உருவப்படத்தை அவமதித்ததாகவும், சாதிய ரீதியிலான வசைச்சொற்களால் திட்டியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் சுரேஷ் மற்றும் கின்னு ஆகிய இருவர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
மறுநாள் காலை திருமண சடங்குகள் முடிந்த பிறகு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி, பீம் ஆர்மி மற்றும் ஆசாத் சமாஜ் கட்சி தலைவர்கள் நேரில் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினர்; சந்திரசேகர் ஆசாத் வீடியோ கால் மூலம் குடும்பத்தினரிடம் பேசினார்.
இது குறித்து விளக்கமளித்துள்ள ஆக்ரா காவல்துறை, பாடல் ஒலிப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், யாருக்கும் வெளிப்படையான காயங்கள் ஏற்படவில்லை எனவும், அப்பகுதியில் சட்டம்-ஒழுங்கு இயல்பு நிலையில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.