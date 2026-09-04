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  4. After 200 Years, Maharashtra Family Welcomes First Baby Girl with Grand Celebration
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (09:14 IST)

4 தலைமுறையாக ஆண் குழந்தை மட்டுமே.. 200 ஆண்டுக்கு பின் பெண் குழந்தை.. கொண்டாடும் குடும்பம்..

மகாராஷ்டிரா
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (09:14 IST)
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மகாராஷ்டிர மாநிலம் பீட் நகரை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ள சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. கடந்த நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த குடும்பத்தில் பெண் குழந்தையே பிறக்கவில்லை என்றும், ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் ஆண் குழந்தைகள் மட்டுமே பிறந்து வளர்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்நிலையில், தற்போது பிறந்துள்ள பெண் குழந்தையை குடும்பத்தினர் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வரவேற்றுள்ளனர். குழந்தை பிறந்ததும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் நிகழ்வையே ஒரு விழாவாக மாற்றியுள்ளனர். இதற்காக குதிரைகள் பூட்டிய சிறப்பு தேரை ஏற்பாடு செய்து, அதில் தாயையும் சேயையும் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
 
மருத்துவமனை வாசலில் இருந்து தொடங்கிய இந்த வரவேற்பு ஊர்வலத்தில் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். வழியெங்கும் மலர்களைத் தூவி, இசை மற்றும் கொண்டாட்டத்துடன் குழந்தையை வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த காட்சிகள் தொடர்பான வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.
 
பெண் குழந்தை பிறப்பை சுமையாக பார்க்கும் மனநிலை இன்னும் சில இடங்களில் காணப்படும் நிலையில், இந்த குடும்பம் பெண் குழந்தையை இவ்வளவு மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றிருப்பது பலரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது. “பெண் குழந்தை பிறந்தால் வீடு குறையாது; மகிழ்ச்சி தான் பெருகும்” என்ற நல்ல செய்தியை இந்த சம்பவம் உணர்த்துவதாக பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
தற்போது தாயும் குழந்தையும் நலமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குடும்பத்தில் பிறந்த இந்த பெண் குழந்தை, அவர்களுக்கு ஒரு புதிய தொடக்கமாகவும், மறக்க முடியாத கொண்டாட்டமாகவும் மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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