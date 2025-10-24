வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (16:32 IST)

ஃபெவிகால், கேட்ஃபரி விளம்பர புகழ் பியூஷ் பாண்டே மறைவு.. நிர்மலா சீதாராமன் இரங்கல்..!

ஃபெவிகால், கேட்ஃபரி விளம்பர புகழ் பியூஷ் பாண்டே மறைவு.. நிர்மலா சீதாராமன் இரங்கல்..!
இந்திய விளம்பர உலகின் அடையாளமாக திகழ்ந்தவரும், புகழ்பெற்ற ஃபெவிகால், கேட்ஃபரி, ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் விளம்பரங்களை உருவாக்கியவருமான பியூஷ் பாண்டே தனது 70வது வயதில் காலமானார். அவர் ஓகில்வி நிறுவனத்தின் உலகளாவிய தலைமை படைப்பாற்றல் அதிகாரியாக பதவி வகித்தார்.
 
சுமார் 40 ஆண்டூகளாக விளம்பரத் துறையில் பணியாற்றிய அவர், தனது எளிய நகைச்சுவை மற்றும் இந்திய பின்னணி கொண்ட விளம்பரங்கள் மூலம் தகவல் தொடர்பின் வடிவத்தை மாற்றியமைத்தார். இவரது தலைமையில், ஓகில்வி இந்தியா தொடர்ந்து 12 ஆண்டுகள் நம்பர் 1 நிறுவனமாகத் திகழ்ந்தது.
 
பியூஷ் பாண்டேவுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. விளம்பரங்களை தாண்டி, "மெட்ராஸ் கஃபே" திரைப்படத்தில் நடித்ததுடன், தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்திய புகழ்பெற்ற பாடலான "மிலே சுர் மேரா தும்ஹாரா" பாடலை எழுதிய பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.
 
மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், உதய் கோட்டக் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் அவரது மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். இவரது இறுதி சடங்குகள் நாளை நடைபெறவுள்ளன.
 
Edited by Siva
 

திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்: சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் - முன்பதிவு தொடங்கியது

திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்: சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் - முன்பதிவு தொடங்கியதுதிருச்செந்தூரில் வரும் அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி சூரசம்ஹார விழா நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.

ஆம்னி பேருந்து தீ விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நிதியுதவி அறிவிப்பு

ஆம்னி பேருந்து தீ விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நிதியுதவி அறிவிப்புஹைதராபாத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கி சென்ற ஒரு ஆம்னி பேருந்து திடீரென விபத்துக்குள்ளாகி தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த பயங்கர தீ விபத்தில் பேருந்தில் பயணம் செய்த 48-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளில், 23 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 18 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

பெண் மருத்துவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்.. கையில் எழுதி வைத்து தற்கொலை.

பெண் மருத்துவரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த போலீஸ்.. கையில் எழுதி வைத்து தற்கொலை.மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பெண் மருத்துவர் ஒருவர் காவல்துறை அதிகாரியால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம்.. 41 குடும்பத்தினர்களை சென்னையில் சந்திக்கின்றாரா விஜய்?

கரூர் துயர சம்பவம்.. 41 குடும்பத்தினர்களை சென்னையில் சந்திக்கின்றாரா விஜய்?கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் பிரசார கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆரம்பத்தில் நேரில் சந்திக்காதது குறித்து எழுந்த விமர்சனங்களை தொடர்ந்து, உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினரை வீடியோ கால் மூலம் விஜய் ஆறுதல் கூறினார்.

நண்பன் என்றால் நண்பனாக இருப்போம், துரோகி என்றால் காலில் மிதிப்போம்: செல்லூர் ராஜூ

நண்பன் என்றால் நண்பனாக இருப்போம், துரோகி என்றால் காலில் மிதிப்போம்: செல்லூர் ராஜூசட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்குமா என்ற விவாதம் தமிழ்நாட்டில் சூடுபிடித்துள்ளது. அதிமுக கூட்டங்களில் தவெக கொடிகள் காணப்பட்டதையடுத்து, ஈபிஎஸ் 'பிள்ளையார் சுழி' அமைந்துவிட்டதாகக் கூறியிருந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com