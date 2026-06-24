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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (10:46 IST)

இந்திய விமான நிலையங்களில் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு.. சென்னை விமான நிலையத்தையும் அதானி கைப்பற்றுமா?

அதானி ஏர்போர்ட்ஸ்
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (10:44 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (10:46 IST)
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இந்திய வான்வழி போக்குவரத்து துறையில் ஒரு மாபெரும் முதலீட்டை மேற்கொள்ள அதானி ஏர்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்திய விமான நிலையங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக சுமார் ரூ.90,000 கோடி முதல் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு செய்ய இலக்கு வைத்துள்ளதாக அதானி குழுமத்தின் ஜீத் அதானி தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், தங்களது எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவில் கூடுதலாக குறைந்தபட்சம் 11 புதிய விமான நிலையங்களின் மேலாண்மை மற்றும் பராமரிப்பு பொறுப்புகளை கையேற்க தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது நாட்டின் பல முக்கிய விமான நிலையங்களை அதானி குழுமம் நிர்வகித்து வரும் நிலையில், இந்த புதிய விரிவாக்க திட்டம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
குறிப்பாக, தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கிய நுழைவாயிலாக திகழும் சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் மையமாக விளங்கும் கொல்கத்தா விமான நிலையம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை பொறுப்புகளையும் அதானி குழுமம் கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்கள் நம்புகின்றன. 
 
இந்த பிரம்மாண்ட முதலீடுகள் மூலம் இந்திய விமான நிலையங்கள் சர்வதேச தரத்திற்கு உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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