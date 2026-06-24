தொடர்புடைய செய்திகள்
- பங்குச்சந்தையையும் விட்டுவைக்காத ஏஐ.. நஷ்டமே வராமல் முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்கும் ஏஐ ஏஜென்ட்..!
- வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
- தூத்துக்குடியில் எச்.டி ஹூண்டாய்: தென் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வரலாற்று வெற்றி
- அமெரிக்க-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் எதிரொலி... இந்திய பங்குச் சந்தையில் மாபெரும் எழுச்சி!
- தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதில் வீழ்ச்சி.. பங்குச்சந்தை நோக்கி திரும்பும் இந்தியர்கள்...
இந்திய விமான நிலையங்களில் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு.. சென்னை விமான நிலையத்தையும் அதானி கைப்பற்றுமா?
இந்திய வான்வழி போக்குவரத்து துறையில் ஒரு மாபெரும் முதலீட்டை மேற்கொள்ள அதானி ஏர்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்திய விமான நிலையங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக சுமார் ரூ.90,000 கோடி முதல் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு செய்ய இலக்கு வைத்துள்ளதாக அதானி குழுமத்தின் ஜீத் அதானி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தங்களது எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவில் கூடுதலாக குறைந்தபட்சம் 11 புதிய விமான நிலையங்களின் மேலாண்மை மற்றும் பராமரிப்பு பொறுப்புகளை கையேற்க தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது நாட்டின் பல முக்கிய விமான நிலையங்களை அதானி குழுமம் நிர்வகித்து வரும் நிலையில், இந்த புதிய விரிவாக்க திட்டம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கிய நுழைவாயிலாக திகழும் சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவின் மையமாக விளங்கும் கொல்கத்தா விமான நிலையம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை பொறுப்புகளையும் அதானி குழுமம் கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்கள் நம்புகின்றன.
இந்த பிரம்மாண்ட முதலீடுகள் மூலம் இந்திய விமான நிலையங்கள் சர்வதேச தரத்திற்கு உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
தமிழ்நாட்டில் தயாராகும் அடிடாஸ் காலணிகள்: ஜூலை 10 முதல் கரூரில் உற்பத்தித் தொடக்கம்!
இந்திய விமான நிலையங்களில் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு.. சென்னை விமான நிலையத்தையும் அதானி கைப்பற்றுமா?
இந்திய வான்வழி போக்குவரத்து துறையில் ஒரு மாபெரும் முதலீட்டை மேற்கொள்ள அதானி ஏர்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்திய விமான நிலையங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக சுமார் ரூ.90,000 கோடி முதல் ரூ.1 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு செய்ய இலக்கு வைத்துள்ளதாக அதானி குழுமத்தின் ஜீத் அதானி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக மின்சார பேருந்து டெண்டர் அதிரடி ரத்து: புதிய 'ஜிசிசி' மாடலுக்கு அரசு மாற்றம்!
சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை ஆகிய முக்கிய மாநகரங்களுக்காக 500 குறைந்த தள மின்சார பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்ய கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு எலெக்ட்ரிக் பஸ் டெண்டர் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த டெண்டர் நடைமுறையில் 'ஜேபிஎம்' நிறுவனம் மிகக்குறைந்த தொகையை குறிப்பிட்டு முதலிடம் பிடித்திருந்த நிலையில், தற்போது இந்த டெண்டரை தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.