வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (11:29 IST)

நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீன் ரத்து! கைது செய்து சிறையிலடைக்க உத்தரவு! - உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி!

ரேணுகாசாமி கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கன்னட நடிகர் தர்ஷனின் ஜாமீனை உடனே ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

 

கன்னடத்தில் பிரபல நடிகராக இருந்து வருபவர் தர்ஷன். இவர் நடிகை பவித்ரா கவுடாவை சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்த அவரது சொந்த ரசிகரான ரேணுகாசாமி என்பவரை தனது பண்ணை வீட்டிற்கு கொண்டு சென்று அடித்துக் கொன்று புதைத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார். தர்ஷன் மட்டுமல்லாமல் நடிகை பவித்ரா கவுடா உள்பட 17 பேரை இந்த வழக்கில் போலீஸார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

 

இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக தர்ஷன், பவித்ரா உள்பட 17 பேருக்குமே ஜாமீன் வழங்கி கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக மாநில அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

 

இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், தர்ஷன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் அனைவரையுமே ஜாமீனில் விட்டதை செல்லாது என அறிவித்துள்ளது. நடிகர் தர்ஷனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ள நீதிபதிகள், உடனே தர்ஷனை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

 

தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது அடக்குமுறை.. இதுக்கு பேர் வீரம் இல்லை! - அன்புமணி ஆவேசம்!

தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது அடக்குமுறை.. இதுக்கு பேர் வீரம் இல்லை! - அன்புமணி ஆவேசம்!சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தூய்மை பணியாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து பாமக செயல் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தங்கம் விலை இன்று ஏற்றமா? இறக்கமா? சென்னை விலை நிலவரம்..!

தங்கம் விலை இன்று ஏற்றமா? இறக்கமா? சென்னை விலை நிலவரம்..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. குறிப்பாக, கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது. இந்த சூழலில், இன்று தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, நேற்றைய விலையிலேயே இன்றும் சென்னையில் தங்கம் விற்பனையாகி வருகிறது.

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்பில்லை.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்பில்லை.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்வடமேற்கு வங்கக்கடலில், வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைக்கு அருகே உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அதே பகுதியில் தொடர்ந்து நிலைபெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்பில்லை என்பதால், கனமழைக்கு வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபாடு.. பாகிஸ்தானுக்கு டிரம்ப் பாராட்டு..!

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபாடு.. பாகிஸ்தானுக்கு டிரம்ப் பாராட்டு..!பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திடீர் பாராட்டு, உலக அரங்கிலும், குறிப்பாக பயங்கரவாதத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியாவிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

3 மாதமாக தனியார் நிறுவனம் சம்பளம் தரலை! - கடலூர் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்!

3 மாதமாக தனியார் நிறுவனம் சம்பளம் தரலை! - கடலூர் மாநகராட்சியை முற்றுகையிட்ட தூய்மை பணியாளர்கள்!கடலூரில் தனியார் ஒப்பந்ததாரர் சம்பளம் வழங்கவில்லை என தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

