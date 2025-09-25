வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (17:19 IST)

H1B விசா கட்டண உயர்வு.. இந்தியாவில் புதிய கிளையை தொடங்கும் அமெரிக்க நிறுவனம்..!

அமெரிக்காவின் எச்-1பி விசா கட்டணங்கள் அதிகரித்ததால் அசென்ச்சர் நிறுவனம் இந்தியாவில் புதிய கிளை ஒன்றை அமைத்து 12,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க திட்டமிட்டுள்ளது.
 
 எச்-1பி விசாவுக்கான கட்டணங்கள் சமீபத்தில் ஒரு லட்சம் டாலர் ஆக உயர்த்தப்பட்டன. இந்த மாற்றம், செப்டம்பர் 21 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த திடீர் கட்டண உயர்வால் அசென்ச்சர் நிறுவனத்தின் இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
அசென்ச்சர் நிறுவனம், புதிய வளாகம் அமைப்பதற்காக விசாகப்பட்டினம் அருகே 10 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கித் தருமாறு ஆந்திர அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
அசென்ச்சர் நிறுவனத்தில் உலகளவில் உள்ள 7,90,000 ஊழியர்களில் சுமார் 3 லட்சம் பேர் இந்தியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த புதிய வளாகத்திற்கான முதலீடு குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இதேபோல, டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்  மற்றும் காக்னிசன்ட் போன்ற நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் புதிய அலுவலகங்களை தொடங்க ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

நெல்லையில் மாணவரை அறிவாளால் வெட்டிய சக மாணவன்.. சாதி சண்டையா? போலீஸ் விளக்கம்..!

நெல்லையில் மாணவரை அறிவாளால் வெட்டிய சக மாணவன்.. சாதி சண்டையா? போலீஸ் விளக்கம்..!திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டவுண் பகுதியில், மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரு சமூகங்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது என்ற சமூக வலைதள வதந்திகளுக்கு காவல்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து காவல்துறை விரிவான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

PUBG விளையாட கூடாது என கண்டித்த தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட சிறுவன்.. 100 ஆண்டுகள் சிறை..!

PUBG விளையாட கூடாது என கண்டித்த தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட சிறுவன்.. 100 ஆண்டுகள் சிறை..!ஆன்லைன் விளையாட்டான PUBG விளையாடியதை கண்டித்ததால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞன் சிறுவன், தனது தாய் மற்றும் மூன்று சகோதர, சகோதரிகளை சுட்டு கொன்ற வழக்கில், நீதிமன்றம் அவனுக்கு 100 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

வங்கதேசத்தில் நடந்த மாணவர்கள் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை!" -முகமது யூனுஸ் குற்றச்சாட்டு

வங்கதேசத்தில் நடந்த மாணவர்கள் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை!வங்கதேசத்தில் நிகழ்ந்த மாணவர் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை என வங்கதேச இடைக்கால அரசின் ஆலோசகர் முகமது யூனுஸ் குற்றச்சாட்டு கூறியிருப்பது பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இன்று 5 மாவட்டங்கள்.. நாளை 4 மாவட்டங்கள்.. கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

இன்று 5 மாவட்டங்கள்.. நாளை 4 மாவட்டங்கள்.. கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!வங்கக் கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை காரில் கடத்திச் சென்ற குடும்பத்தினர்: போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை காரில் கடத்திச் சென்ற குடும்பத்தினர்: போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட இளம்பெண் ஒருவர், தனது கணவர் வீட்டில் இருந்து குடும்ப உறுப்பினர்களால் கடத்தி செல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Webdunia
