வியாழன், 19 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

கட்டாய திருமணத்தால் சித்திரவதை.. விவாகரத்து செய்துவிட்டு புதிய திருமணம்.. 92 வயது தேவேகவுடா பேச்சு

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய திருமணம் மற்றும் காதல் குறித்த கிண்டலான விமர்சனங்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா பதிலடி கொடுத்துள்ளார். 
 
தேவேகவுடா காங்கிரஸை காதலித்துவிட்டு, பிரதமர் மோடியை ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று கார்கே நகைச்சுவையாக கேட்டிருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த தேவேகவுடா, தான் காங்கிரஸுடன் ஒரு கட்டாயத் திருமணத்தில் இருந்ததாகவும், அந்த உறவில் ஏற்பட்ட சித்திரவதை காரணமாகவே விவாகரத்து செய்ய வேண்டியிருந்தது என்றும் கூறியுள்ளார்.
 
தான் காங்கிரஸ் கூட்டணியைக் கைவிடவில்லை என்றும், அவர்களே தன்னை விட்டு விலகி சென்றதால் நிலையான ஆட்சிக்காக பாஜகவுடன் இணைய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார். 
 
கர்நாடகாவில் 2018-19 காலப்பகுதியில் ஜேடிஎஸ்-காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்த பிறகு, 2023-ல் ஜேடிஎஸ் முறைப்படி பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தது. தற்போது தேவேகவுடாவின் மகன் எச்.டி. குமாரசாமி மத்திய அமைச்சராக பொறுப்பு வகிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com