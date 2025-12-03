புதன், 3 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (10:47 IST)

பானிபூரிக்கு ஆசைப்பட்டு ஓப்பனான வாய்!.. மூட முடியாமல் தவித்த பெண்!...
வடமாநில மக்கள் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடும் ஸ்னேக்ஸாக பானிபூரி இருக்கிறது. மாலை நேரங்களில் அதிக அளவில் இதை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். வட மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழக மக்களும் மாலை வேளைகளில் பானிபூரி சாப்பிடுவதை மிகவும் விரும்புகிறார்கள். எனவேதான் தமிழகத்தின் எல்லா ஊர்களிலும் பானிபூரி விற்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான் பானி பூரி சாப்பிட ஆசைப்பட்டு வாயைத் திறந்த ஒரு பெண் அதன்பின் மூட முடியாமல் தவித்த சம்பவம் உத்தர பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கிறது. ஒளரையா மாவட்டத்தில் உள்ள திபியாபூர் என்கிற பகுதியில் வசித்து வருபவர் இன்சுலாதேவி (47). இவர் பானிபூரி வாங்கி அதை சாப்பிடுவதற்காக வாயை திறந்த போது எதிர்பாராத விதமாக அவரால் வாயை மூட முடியாம்ல் போனது.
 
மூட முடியாமல் அவதிப்பட்ட்ட அவரை உறவினர்கள் அருகில் இருந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு சில மருத்துவர்கள் அவரின் வாய் தாடையை மீண்டும் பழைய இடத்திற்கு கொண்டுவர முயற்சிகள் செய்தனர். ஆனால் அது முடியவில்லை.
 
எனவே அவர் சிச்சோலி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்குள்ள மருத்துவர்கள் அவரின் தாடையை சரி செய்தனர். பானிபூரி சாப்பிடுவதற்காக அவர் அதிக அளவில் வாயை திறந்ததால் தாடை விலகி விட்டது. சிலருக்கு இப்படி சில சமயம் நடக்கும் என்று மருத்துவர்கள் விளக்கமளித்துள்ளனர். மருத்துவர்களின் சிகிச்சையினால் வாய் மூடப்பட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்கிறார் இன்சுலா தேவி.

பங்குச்சந்தை நேற்று காலை சற்றே உயர்ந்த நிலையில், மதியத்திற்கு பின் திடீரென குறைந்தது என்பதும், சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னாள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை காண குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கூட அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதையடுத்து இன்று மாலை மலையில் மகா தீபமும் ஏற்றப்பட உள்ளது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது என்பதும், உச்சத்தை அடைந்து கொண்டிருந்த நிலையில் நேற்று திடீரென சிறிய அளவில் குறைந்தது.

தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல், வடதமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திரா, கடலூர் பகுதிகளில் மையம் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த டிட்வா புயல் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் வெறும் மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் மெதுவாக செல்வதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

