திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (13:25 IST)

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில், 27 வயதான மென்பொருள் பொறியாளர் யுவராஜ் மேத்தா ஓட்டி சென்ற கார், கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட தண்ணீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சிக்கிய யுவராஜ் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய நிலையில், மீட்பு குழுவினரின் மெத்தன போக்கால் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 
 
சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்புத் துறை, காவல்துறை மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு படை என 80-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வந்திருந்தனர். ஆனால், "தண்ணீர் மிகவும் சில்லென்று இருக்கிறது", "உள்ளே இரும்பு கம்பிகள் இருக்கும்" என காரணங்களை கூறி அதிகாரிகள் தண்ணீருக்குள் இறங்க மறுத்ததாக யுவராஜின் தந்தை ராஜ்குமார் மேத்தா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அந்த நேரத்தில் அங்கு வந்த மொனிந்தர் என்ற டெலிவரி ஏஜென்ட், தனது உயிரை பொருட்படுத்தாமல் தண்ணீரில் இறங்கி மீட்பு பணியில் ஈடுபட முயன்றார். ஆனால் அதற்குள் யுவராஜ் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
 
அடர்ந்த மூடுபனி காரணமாக கார் குழியில் விழுந்ததாகவும், போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் மீட்பு பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு இளைஞன் கண் முன்னே உயிருக்கு போராடியும் தகுந்த உபகரணங்கள் மற்றும் துணிச்சலுடன் அதிகாரிகள் செயல்படாதது பொதுமக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Webdunia
