மும்பை ஐஐடி வெறும் கல்வி நிலையம் அல்ல.. அது ஒரு இரண்டாவது வீடு.. மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பதிவு...
மும்பை ஐ.ஐ.டி. மாணவரான சுமித் யாதவ், சிவில் இன்ஜினியரிங் கல்வி பயின்று வருவதுடன், பல்வேறு மாணவர் தலைவராகவும், 'இன்போபிலிட்டி' என்ற சமூக நல அமைப்பின் நிறுவனராகவும் தனித்துவமுடன் திகழ்கிறார்.
ஐ.ஐ.டி. வாழ்க்கை என்பது கடினமான வகுப்பறைகளும் தேர்வுகள் மட்டுமல்ல; அதற்கு அப்பால் பவாய் ஏரிக்கரை, சமீர் மலை மற்றும் இரவு நேர ஹாஸ்டல் அரட்டைகள் எனப் பல நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் கொண்டது என்று அவர் கூறுகிறார்.
வகுப்புகள் முடிந்ததும் சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் படிப்பதும், நண்பர்களுடன் நள்ளிரவில் டீ குடிப்பதும்தான் இந்த வளாகத்தின் உண்மையான ஆன்மா என்கின்றனர் மாணவர்கள். படிப்பைத் தாண்டி தலைமைப் பண்பு, கூட்டுறவுகள் மற்றும் சமூகப் பணிகள் எனப் பலவற்றையும் இந்த வளாகம் கற்றுக்கொடுக்கிறது. மாநாடுகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் தேர்வுகள் என ஒவ்வொரு நாளும் இங்கு புதிய அனுபவங்களைத் தருகிறது.
இறுதியில், ஐ.ஐ.டி. பம்பாய் என்பது வெறும் கல்விக் கூடமாக மட்டுமல்லாமல், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் ஒரு இரண்டாவது வீடாகவும், வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிற்கும் பொன்னான நினைவுகளின் களமாகவும் விளங்குகிறது என்பதை சுமித் யாதவ்வின் பயணம் அழகாக உணர்த்துகிறது.
Edited by Siva