செவ்வாய், 5 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (16:51 IST)

தமிழகம், மேற்குவங்கம், கேரளா.. இந்தியா கூட்டணியின் 3 கட்சிகளுக்கு படுதோல்வி.. பாஜகவுக்கு மாற்றே இல்லையா?

தமிழகம், மேற்குவங்கம், கேரளா.. இந்தியா கூட்டணியின் 3 கட்சிகளுக்கு படுதோல்வி.. பாஜகவுக்கு மாற்றே இல்லையா?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 'இந்தியா' கூட்டணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ள நிலையில், பாஜகவுக்கு ஒரு வலுவான மாற்று இல்லை என்ற நிலை உருவெடுத்துள்ளது.
 
தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி 73 இடங்களைப் பெற்று ஆட்சிப் பொறுப்பை இழந்துள்ள நிலையில், கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினே தோல்வியடைந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜியின் 15 ஆண்டுகால திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியை வீழ்த்தி, பாஜக 190-க்கும் அதிகமான இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
 
கேரளாவிலும் இடதுசாரிகளின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது; அங்கு காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், 1977-க்குப் பிறகு இந்தியாவில் எங்கும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இல்லாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. 
 
தமிழகத்தில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களைப் பிடித்து அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இந்த முடிவுகள் தேசிய அளவில் 'இந்தியா' கூட்டணியின் பிணைப்பைச் சிதைத்துள்ளதோடு, ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வலுவான அலை மற்றும் பாஜக-வின் திட்டமிடப்பட்ட வியூகங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளதைக் காட்டுகின்றன.
 
Edited by Siva

இன்று மாலையே கொளத்தூருக்கு போகும் ஸ்டாலின்!.. பின்னணி என்ன?..

இன்று மாலையே கொளத்தூருக்கு போகும் ஸ்டாலின்!.. பின்னணி என்ன?..2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று மு.க ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றார்.

தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மே 7-ல் பதவியேற்கிறார் விஜய்?

தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மே 7-ல் பதவியேற்கிறார் விஜய்?தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைப் படைத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், நாளை மறுநாள் (மே 7, 2026) தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்கள்

சின்ன பையன் கட்சியை காலி பண்ணுவான்னு கலைஞரே நினைச்சிருக்கமாட்டார்!.. இயக்குனர் டிவிட்...

சின்ன பையன் கட்சியை காலி பண்ணுவான்னு கலைஞரே நினைச்சிருக்கமாட்டார்!.. இயக்குனர் டிவிட்...தமிழ் சினிமாவிலிருந்து எம்.ஜி.ஆர் துவங்கி பல நடிகர்களும் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால், எம்ஜிஆருக்கு பின் விஜய்க்கு மட்டுமே மக்களின் பேராதரவு கிடைத்திருக்கிறது.

விஜய் முதல்வரானதும் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்தாகுமா? உள்ளூர் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு..!

விஜய் முதல்வரானதும் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்தாகுமா? உள்ளூர் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு..!பரந்தூரில் சென்னைக்கான இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் அவர்கள் தொடக்கம் முதலே கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com